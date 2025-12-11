Γιάννης Λάλας: Βρέθηκαν και άλλα όπλα στο σπίτι του ενός συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα

Τουλάχιστον 3 όπλα, δεκάδες σφαίρες αλλά και γεμιστήρες βρήκαν αστυνομικοί στο σπίτι του ενός κατηγορούμενου για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα που έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Ο κατηγορούμενος, φερόμενο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου, και «βαρύ» όνομα στους «κόλπους» της Greek Mafia, είχε κρύψει τα όπλα του στο σπίτι του σε χωριό στην Αλβανία. Τόσο αυτός, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης φέρεται πως εμπλέκονται και στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα που έγινε τον Μάιου του 2025.

Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την απόπειρα δολοφονίας, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε πυροβολήσει δεκάδες φορές πάνω στην μηχανή του κατά του μαύρου θωρακισμένου αυτοκινήτου του Γιάννη Λάλα. Χάρη στην ενισχυμένη προστασία του αυτοκινήτου, τότε είχε γλιτώσει.

Για τη δολοφονία στην Αράχωβα έχουν συλληφθεί επίσης 3 Αλβανοί και 2 Έλληνες. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Στα «χέρια» της αστυνομίας είναι και το λευκό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να ταξιδέψουν έως την Αράχωβα και να σκοτώσουν τον Γιάννη Λάλα.

Σε έρευνα που είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, είχε βρεθεί στα σπίτια των κατηγορούμενων ακόμη ένα οπλοστάσιο.

Τότε είχαν κατασχεθεί πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.