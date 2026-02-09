Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού μου, έχει στηθεί ένας χορός ηθικής κατακρεούργησής μου

Σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς στην πολύκροτη υπόθεση για υπεξαίρεση κονδυλίων, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται, αφήνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καταγγέλλοντας ότι –επτά ημέρες μετά– δεν του έχει κοινοποιηθεί ούτε η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το πόρισμα για τα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση.

Σε δήλωσή του, ο Γιάννης Παναγόπουλος υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης «τον δικάζουν και τον καταδικάζουν», επικαλούμενα «πηγές» που, όπως σημειώνει, εδράζονται σε διακινούμενο non-paper «άγνωστου συντάκτη», με αποτέλεσμα –κατά την ίδια περιγραφή– καθημερινές προσβολές της προσωπικότητάς του, χωρίς δυνατότητα άμυνας. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ αναφέρει ακόμη ότι ενημερώθηκε πως η Εισαγγελία, στην οποία είχε αποσταλεί το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έκρινε ότι δεν θα το κρατήσει για τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιάννης Παναγόπουλος θέτει σειρά ερωτημάτων για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ζητώντας να του αναγνωριστεί και να προστατευθεί το τεκμήριο αθωότητας, προκειμένου –όπως τονίζει– να απαντήσει «ως πολίτης που έχει δικαιώματα» και ως επικεφαλής των οργανωμένων συνδικάτων, απέναντι σε «εντελώς αβάσιμες» κατηγορίες που, κατά τη διατύπωσή του, έχουν πυροδοτήσει «χορό» ηθικής κατακρεούργησής του.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ προαναγγέλλει δε ότι θα τοποθετηθεί δημόσια τις προσεχείς ημέρες, σημειώνοντας πως εγκαταλείπει την επιφυλακτικότητα που επέδειξε απέναντι στις θεσμικές διαδικασίες, «εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν», υπογραμμίζοντας ότι η αρχική του δήλωση «ισχύει στο ακέραιο».

Η δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.»