Γιάννης Παναγόπουλος: Ήταν μια ενορχηστρωμένη επίθεση προς το πρόσωπό μου

Για μια «ενορχηστρωμένη επίθεση» προς το πρόσωπό του έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς η υπόθεσή του που αφορούσε παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες τέθηκε στο αρχείο, χθες Δευτέρα (23.3.26).

«Σχεδόν δύο μήνες κλείνουν από την πρώτη ενορχηστρωμένη επίθεση που έγινε μέσω διαρροής για μία υπόθεση που ήταν ανυπόστατη. Και μετά από ένα μήνα είχαμε έναν δεύτερο γύρο, όπου εμφανίστηκα να μην δηλώνω πόθεν έσχες. Δεν υπάρχει υποχρέωση να κάνω δήλωση πόθεν έσχες, υπάρχουν νόμοι για αυτό, με διαφορετικές κυβερνήσεις», είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιώργος Παναγόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, το πρωί της Τρίτης (24.3.26).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση περί φερόμενων αποκρυφθέντων εισοδημάτων ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, ο Γιάννης Παναγόπουλος έκανε λόγο για επικοινωνιακή παγίδα για να εμφανιστεί κάποιο τεράστιο ποσό. «Ο έλεγχος γίνεται για πέντε χρόνια, οπότε αθροίζονται. Ακόμα δεν μου έχει σταλεί το αρχικό πόρισμα αλλά είναι εμφανές τι έχει συμβεί. Λέει ποια είναι η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. Έσπρωξαν λάθος συναδέλφους σας να κάνουν το εξής: το 2019 να αθροίσουν τον μισθό μου, τις καταθέσεις, την αντικειμενική αξία των ακινήτων μου και αυτό να το πολλαπλασιάσουν επί της ουσίας. Τα 3,2 εκατ. είναι άθροισμα. Όλα επί πέντε, ανέφερε ο κ. Παναγόπουλος και πρόσθεσε: «Όλοι οι μισθοί μου είναι από την Εθνική Τράπεζα, εργάζομαι 52 χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια είμαι διευθυντής και έχω καλό μισθό. Εμφανίζεται περίπου σαν εγώ να γεννήθηκα οικονομικά το 2019. Τα προηγούμενα 46 χρόνια δεν εργαζόμουν;»

«Δικαιωμένος ακόμα δεν αισθάνομαι γιατί δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα αυτή η διαδικασία να ολοκληρωνόταν διαφορετικά, αλλά γρήγορα. Είναι περίεργη και η ώρα και η συγκυρία που έσκασε και η πρώτη και η δεύτερη υπόθεση» τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς αν εννοεί ως συγκυρία το θέμα των συλλογικών συμβάσεων απάντησε: «Βεβαίως. Η δουλειά μου δεν είναι να βοηθάω ούτε κόμματα ούτε κυβερνήσεις. Η δουλειά μου είναι να βοηθώ τους εργαζομένους. Και είναι πολύ μεγάλο γεγονός οι συλλογικές συμβάσεις».

Στην ερώτηση από ποιον μπορεί να είναι ενορχηστρωμένη η υπόθεση, είπε:

«Πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που έκαναν τις διαρροές. Δεν ξέρω τι σκοπιμότητες υπήρχαν. Αμαυρώνεται όλη η διαδικασία. Τη μία φορά έγινε όταν ήμουν στη Βουλή για να υποστηρίξω αυτή την κοινωνική συμφωνία. Είμαι ο μοναδικός που παίρνοντας παράδειγμα και από τους Ισπανούς συναδέλφους, έγραψα άρθρο απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και έλεγα “κάντο όπως οι Ισπανοί”. Δηλαδή, να κάτσουμε στο τραπέζι κυβέρνηση, εργοδότες, συνδικάτα και βρούμε μία λύση για να αποκαταστήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις που είχαν κατακρημνιστεί την περίοδο των μνημονίων. Αυτό το ανακτήσαμε σε μεγάλο βαθμό και αυτό ενόχλησε και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα κάποια κόμματα που νομίζουν ότι έχουν την εργολαβία της εργατικής τάξης, τα ενόχλησε πολύ η ισχυροποίηση της ΓΣΕΕ. Το δεύτερο χτύπημα πάλι δεν ήρθε σε τυχαίο χρόνο. Ήρθε την παραμονή που υπογράφω τη μεγαλύτερη σύμβαση που έχει υπογραφεί στην Ελλάδα, που αφορά τον επισιτισμό». «Μία σκέψη δεν είναι ότι άλλαζε ατζέντα ο δημόσιος διάλογος; Δύο φορές» συμπλήρωσε ο κ. Παναγόπουλος.

Σχετικά με τον ρόλο που του αποδίδεται σε διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι ενδεχομένως αυτό «στήθηκε για να κρύψει τη γύμνια της αρχικής υπόθεσης». Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις καταγγελίες για διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης συνολικού ύψους έως 73 εκατ. ευρώ, και ερωτηθείς ποιος διαχειρίζεται αυτά τα ποσά είπε:

«Κανένας. Δεν υπάρχουν (σ.σ. αυτά τα ποσά). Εγώ δεν ξέρω πώς βγήκαν όλα αυτά. Εμένα πόρισμα του κ. Βουρλιώτη δεν μου έχει δοθεί. Έχω μόνο την πράξη δέσμευσης που είναι ένα πολύ συνοπτικό σημείωμα, και από εκεί βγάζω συμπέρασμα. Εκεί λέει ότι διαχειριζόμουν ευρωπαϊκά κονδύλια και ότι εγώ έκανα τις αναθέσεις. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αναθέσεις πουθενά, στη ΓΣΕΕ υπάρχει διαπαραταξιακή επιτροπή που συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις. Έχουν αυτοτέλεια στη λειτουργία τους.»

«Δεν υπάρχουν 73 εκατ. ευρώ» τόνισε, κάνοντας λόγο μόνο για ένα πρόγραμμα που έχει ολοκληρωθεί από το 2019, ύψους περίπου 8 εκατ. ευρώ. «Τα 4 εκατ. από αυτά ήταν εκπαιδευτικά επιδόματα και πάνε απευθείας στους καταρτιζόμενους, από αυτούς που κέρδισαν δημόσιο διεθνή διαγωνισμό. Μόνο αυτό το πρόγραμμα είναι, το οποίο έχει ελεγχθεί από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές και μάλιστα έχουμε πάρει και συγχαρητήρια για την άριστη πρακτική μας». «Σε αυτή την πενταετία, ήταν αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το 73. Ας απαντήσουν αυτοί που τα διέρρευσαν, εγώ έχω όλα τα στοιχεία γι’ αυτό είπα ότι δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι πολύ σταθερός και πολύ θεσμικός», πρόσθεσε.