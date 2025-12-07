Γιάννης Ζουγανέλης: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που μπήκε στη διαδικασία να αυτοκριθεί και εκτέθηκε

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε μπροστά στις κάμερες για την παράσταση «Το μεγάλο μας Τσίρκο», αλλά και για το βιβλίο που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο καλλιτέχνης επιχείρησε να εστιάσει στα προβλήματα της Αριστεράς και εξέφρασε αμφιβολίες για τα κίνητρα ορισμένων, πίσω από την απόφασή τους να ασχοληθούν με την πολιτική.

Στις δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Γιάννης Ζουγανέλης ανέφερε για την Αριστερά και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Νομίζω ότι έχει παραγίνει το κακό να κρίνουμε έναν άνθρωπο γιατί μπήκε σε μια διαδικασία αυτοκριτικής.

Άλλωστε, η Αριστερά έχει τεράστιο πρόβλημα. Ο κάθε παράγοντάς της είναι αυτοαναφορικός, δεν ξέρω πόσο αγαπάνε πραγματικά την πατρίδα. Αναμασάνε τα ίδια πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που μπήκε στη διαδικασία να αυτοκριθεί και εκτέθηκε».

Αναφερόμενος στην παράσταση και στη συνεργασία με την κόρη του, είπε: «Πρώτη φορά νιώθω πολλές υποστάσεις. Δηλαδή η συνεργασία με μια εξαιρετική ηθοποιό και φοβερά αξιοπρεπή στην εργασία της. Όταν παίζω τον Κολοκοτρώνη, τη λέω κόρη μου· εκεί πραγματικά έφτασα και εγώ σε μια πολύ συγκινητική στιγμή».

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ανακοίνωσε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας. Η ανατύπωση έχει ήδη δρομολογηθεί, με τον εκδότη να προειδοποιεί για πιθανές καθυστερήσεις στη διάθεση.