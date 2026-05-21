Καύσιμα: Αγγίζει τα 2,2 ευρώ η βενζίνη στα πρατήρια της Αθήνας – «Παίζονται παιχνίδια, κάποιοι κερδίζουν ασύστολα λέει η Μαρία Ζάγκα

Σε ξέφρενη πορεία βρίσκονται οι τιμές των υγρών καυσίμων, με την τιμή της βενζίνης να βρίσκεται ακόμα και στα 2,18 ευρώ το λίτρο στα πρατήρια της Αττικής. 

Από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν έως και σήμερα η τιμή του πετρελαίου ανερχόταν στα 72 δολάρια το βαρέλι και σήμερα έχει φτάσει τα 106. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες ενώ οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο λένε οι ειδικοί ότι δεν ξέρουν πού θα φτάσουν. 

Η εικόνα που κατέγραψε σήμερα το newsit.gr σε πρατήρια υγρό καυσίμων της Αττικής δείχνουν ότι η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 1,76  και η τιμή της βενζίνης φτάνει τα 2,13 ευρώ ακόμα και τα 2,18 σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι καταναλωτές κοιτούν μουδιασμένοι τις τιμές και καλούνται να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. 

«Οι τελευταίες παραλαβές που έχουμε είναι αυξητικές, έχουν έρθει με αυξημένες τιμές και η αμόλυβδη στην Αττική βρίσκεται πλέον στο 2,13. 2,13 και βλέπουμε. Κάποιοι μπορεί να την έχουν και 2,16 ή 2,19, ανάλογα με τα τιμολόγια που έχουν πάρει. Το πετρέλαιο παραμένει πιο χαμηλά λόγω της οριζόντιας επιδότησης. Θα το βρούνε γύρω στο 1,80, 1,81, 1,82, ίσως και 1,78, ανάλογα με τα τιμολόγια και τις αγορές του κάθε επαγγελματία», αναφέρει στο newsit.gr η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα

«Η κατανάλωση έχει μειωθεί. Μαγαζιά που δεν προλάβαιναν, τώρα έχουν αρκετές ώρες που είναι άδεια», επισημαίνει, ανησυχώντας για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

«Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βλέπουμε να βρίσκεται κάποια λύση έξω. Παρατείνεται αυτή η εκρηκτική ατμόσφαιρα και σταθερά η τιμή του Brent, του βαρελιού είναι πάνω από τα 100 δολάρια. Ο φόβος μας είναι τα 150. Δεν ξέρω αν θα φτάσει εκεί, αλλά βλέπεις ότι παίζονται παιχνίδια ολοκάθαρα. Κάποιοι κερδίζουν ασύστολα. Κάποιες χώρες κερδίζουν ασύστολα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε παγιδευμένοι. Εγώ προσωπικά κρατάω τη βενζίνη στο 2,13 και παίρνω ένα σεντ κάτω, γιατί έχω και τους άλλους που παίζουν περίεργα. Οπότε πολλές φορές πάμε και κάτω από το πλαφόν. Είναι δύσκολη κατάσταση», συμπληρώνει. 

Χάρτης με τις τιμές της βενζίνης σε πρατήρια της Αττικής

Η κατάσταση αυτή με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα δεν αναμένεται να τελειώσει σύντομα ενώ πολλοί επιλέγουν ακόμα και τώρα για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία.

«Τα πράγματα δεν θα τελειώσουν σήμερα. Θα κρατήσουν μήνες. Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι και το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Περιμένουμε τουρισμό. Ήδη υπάρχει έλλειψη κηροζίνης, ακυρώνονται πτήσεις, ανεβαίνουν τα τιμολόγια. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα γίνει. Η κατανάλωση έχει μειωθεί. Μαγαζιά που δεν προλάβαιναν, τώρα έχουν αρκετές ώρες που είναι άδεια. Ο κόσμος όμως δεν μπορεί να κόψει το καθημερινό δρομολόγιο για τη δουλειά του. Μου λένε ξεκάθαρα: “Δεν μπορώ να ταλαιπωρούμαι με τις ώρες στα μέσα μεταφοράς. Θα παίρνω το αυτοκίνητό μου. Γι’ αυτό το πήρα”».

«Τώρα τελευταία η αύξηση είναι περίπου δύο λεπτά, αλλά όχι μονομιάς. Έρχεται λίγο-λίγο μέσα από τα τελευταία τιμολόγια. Παίρνει ένα λεπτό, μετά έξι, μετά ενάμιση… Είναι μια περίεργη κατάσταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι τιμές πάνε προς τα πάνω και όλες οι προβλέψεις δείχνουν προς τα πάνω. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη που να δείχνει πτώση», λέει η Μαρία Ζάγκα. 

Τέλος, δεν έχει ανέβει μόνο η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου αλλά και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα πρατήρια.

«Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Έχουμε το πλαφόν, είμαστε στριμωγμένοι και πολλές φορές στις λεωφόρους που υπάρχουν πολλά πρατήρια αναγκαζόμαστε να πάμε και κάτω από το πλαφόν για να αντέξουμε τον ανταγωνισμό», καταλήγει. 

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις
