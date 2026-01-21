Συμβαίνει τώρα:
Γιατί το 112 για την κακοκαιρία ήχησε και σε POS: Τι απαντά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Τερματικό POS
Τερματικό POS / φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μηνύματα 112 εμφανίστηκαν σε τερματικά POS, με κύκλους του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ξεκαθαρίζουν ότι το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων σύγχρονων τερματικών και όχι με δυσλειτουργία του συστήματος 112.

Όπως επισημαίνουν κύκλοι του Υπουργείου αναφορικά με τα μηνύματα 112, «στην ελληνική αγορά διατίθενται πλέον τερματικά POS νέας γενιάς τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου και λειτουργικό σύστημα Android. Όταν μία τέτοια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αντιμετωπίζεται από το δίκτυο ακριβώς όπως ένα smartphone».

Και συνεχίζουν: «Το σύστημα Cell Broadcast δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο ή για τερματικό POS, καθώς η αποστολή των μηνυμάτων γίνεται σε επίπεδο κυψέλης και αφορά όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή».

Επιπλέον οι ίδιοι κύκλοι προσθέτουν: «Κατά συνέπεια, η λήψη μηνυμάτων μέσω Cell Broadcast αποτελεί κανονική και αναμενόμενη συμπεριφορά για κάθε συσκευή Android με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δεν πρόκειται για σφάλμα του συστήματος 112 ούτε για τεχνική δυσλειτουργία».

Τέλος υπογραμμίζουν ότι στο πλαίσιο αυτό, «οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιου τύπου τερματικά POS καλούνται να απευθυνθούν στους κατασκευαστές των συσκευών τους, προκειμένου να λάβουν οδηγίες, ρυθμίσεις ή αναβάθμιση λογισμικού (firmware) που θα επιτρέπει, εφόσον το επιθυμούν, την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Cell Broadcast».

