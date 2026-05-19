Ελλάδα

Γιώργος Καπετανάκης: Οι κλινικές μελέτες πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εθνική στρατηγική προτεραιότητα

Ο Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, γράφει για τις κλινικές μελέτες
Γιώργος Καπετανάκης: Οι κλινικές μελέτες πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εθνική στρατηγική προτεραιότητα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συχνά μιλάμε για την καινοτομία στην υγεία σαν κάτι αόριστο. Για την τεχνητή νοημοσύνη, την εξατομικευμένη ιατρική, τους βιοδείκτες, τα νέα δεδομένα που αλλάζουν την ογκολογική φροντίδα διεθνώς. Όμως υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να μετρήσουμε αν ένα σύστημα υγείας μπορεί πραγματικά να συμμετέχει σε αυτή τη νέα εποχή και αυτός είναι οι κλινικές μελέτες.

Η κλινική έρευνα δεν είναι μια παράλληλη δραστηριότητα του συστήματος υγείας. Είναι ο καθρέφτης της λειτουργικότητάς του. Δείχνει αν μια χώρα μπορεί να συνεργαστεί γρήγορα, να εμπιστευθεί την επιστήμη, να αξιοποιήσει δεδομένα, να συνδέσει νοσοκομεία, επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και ερευνητικούς φορείς γύρω από έναν κοινό στόχο.

Στην Ελλάδα έχουν γίνει βήματα προόδου. Υπάρχει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, σημαντική εμπειρία και αυξανόμενο ενδιαφέρον. Όμως εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε ένα διαχρονικό πρόβλημα: συχνά σχεδιάζουμε πιο γρήγορα απ’ όσο υλοποιούμε. Και στην εποχή της καινοτομίας, η ταχύτητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση επιβίωσης.

Για τους ασθενείς, οι κλινικές μελέτες δεν σημαίνουν μόνο πρόσβαση σε νέες θεραπείες. Σημαίνουν πρόσβαση στη δυνατότητα να μη χρειάζεται η χώρα τους να περιμένει πάντα τελευταία τις εξελίξεις. Σημαίνουν συμμετοχή στο μέλλον της ιατρικής και όχι απλή παρακολούθησή του από απόσταση.

Αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για ένα σύγχρονο, ανθεκτικό και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, τότε η κλινική έρευνα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εθνική στρατηγική προτεραιότητα. Όχι μόνο για την οικονομία ή τις επενδύσεις, αλλά για την ίδια την ποιότητα και την αξιοπιστία της φροντίδας που προσφέρουμε στους ανθρώπους.

Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
129
108
106
104
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο περήφανος χορός των Ποντίων υπό σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα - Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία
Στην Πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε η συγκινητική επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με Εύζωνους ντυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη
Εκδηλώσεις στο Σύνταγμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Le Monde: Νέα γαλλική νομοθεσία «επιτρέπει» την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο
Σε άρθρο της η δικηγόρος Κατερίνα Τιτή αναφέρει ότι «η Γαλλία θα μπορούσε να επιλέξει μία επιστροφή, εμπνεόμενη από τα παραδείγματα του Βατικανού, της Ιταλίας και του Πανεπιστήμιου της Χαϊδελβέργης»
Αγάλματα
«Φώναζα "πάρτε τα λεφτά και αφήστε μου τα χαρτιά"» λέει η αθλήτρια Ανδριάνα Φωτακοπούλου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην Πάτρα
«Και ενώ πήγαινα προς τον καταυλισμό, σταματώ. Μπροστά μου βλέπω 50 – 60 Ρομά και λέω ‘ώπα, δεν θα σε βρούνε ποτέ εδώ’» περιγράφει η πρώην πρωταθλήτρια στίβου
Ανδριάνα Φωτακοπούλου
7
Newsit logo
Newsit logo