Γιώργος Μαζωνάκης: Αίτηση στον ανακριτή από τον γιατρό για να εξεταστεί η κόρη του – «Δεν γνώρισα ποτέ τον τραγουδιστή»

Την ίδια του την κόρη ζητά ο 58χρονος γιατρός να καλέσουν οι Αρχές προκειμένου να πείσει πως όχι μόνο δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και πως δεν συμμετείχε στη μοιραία ιατρική πράξη που οδήγησε το τραγουδιστή στο θάνατο.

Στο αίτημα που κατέθεσε την Τετάρτη (30.09.2026) μέσω των συνηγόρων του, Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος και φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr, ο προφυλακισθείς γιατρός αναφέρει πως υπάρχουν μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι δεν γνώριζε καν την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου.

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«Δεν επικοινώνησα, δεν εξέτασα ποτέ τον εκλιπόντα», ανέφερε συγκεκριμένα ενώ χαρακτηρίζει «αδιάφορο περιστατικό» το ραντεβού που είχε η σύζυγος του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν συνδεόμουν με αυτό την ώρα που ο εκλιπών διάσημος καλλιτέχνης έφτανε στο χώρο, εγώ αψηφώντας τελείως το γεγονός, έφυγα και πήγα όπως είναι γνωστό στην ανάκριση από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό σε εστιατόριο μη δίνοντας καμία σημασία στο ραντεβού», δήλωσε.

Τέλος ζήτησε την εξέταση της κόρης του ως μάρτυρα επισημαίνοντας πως το παιδί του «βρισκόταν στο ιατρείο με φιλικό της πρόσωπο. Με βρήκαν στον καναπέ και μιλήσαμε με το φίλο της για την ακαδημαϊκή πρόοδο. Δεν είχα καμία εικόνα κανενός επείγοντος» συμπληρώνει ενώ όπως λέει, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

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Όλη η αίτηση του γιατρού στον 32ο ανακριτή

«Αξιότιμε κ Πρόεδρε,

Από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας μέχρι σήμερα έχει προκύψει ότι εγώ ουδεμία σχέση είχα με τον εκλιπόντα ασθενή της κας Γ**α πέραν της συστέγασης και όπως καταμαρτυρούν όλοι οι μάρτυρες που έχουν εξεταστεί ως τώρα συμπεριλαμβανομένου του ασθενή Μ. (σ.σ αναφέρεται σε όνομα ασθενούς και μάρτυρα) και των εργαζομένων που κλήθηκαν με ενέργειές σας και με αιτήματα της υπεράσπισης προς υποστήριξη της κατηγορίας και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου. Εγώ ούτε επικοινώνησα ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασα, ούτε του πρότεινα οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχα οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισα ποτέ.

1. Προς απόδειξη ακόμη εναργέστερα της μη διασύνδεσής μου με τον εκλιπόντα και προς απόδειξη ότι ουδόλως συνδέομαι ούτε καν με την υποδοχή του ή την παρουσία του στον χώρο του συστεγαζόμενου απλώς ιατρείου μου θέλω να εξεταστεί ο μάρτυς (σ.σ: αναφέρεται σε όνομα του ασθενούς μάρτυρα) ο οποίος να ερωτηθεί να σας επιβεβαιώσει ότι προ της αφίξεως του εκλιπόντος τον εξέταζε επί μακρόν, του συνταγογράφησα εξετάσεις (τις οποίες να σας προσκομίσει προς απόδειξη της αλήθειας των λεγομένων μου), εξετάσαμε καρδιογράφημά του και αποχώρησε ταυτόχρονα σχεδόν με εμένα που έφυγα για το εστιατόριο την ίδια ώρα που έφτανε ο εκλιπών.

Η εν λόγω κατάθεση θα αποδείξει ότι αφενός δεν είχα καμία συνεννόηση ή συνομιλία ούτε πρόταση θεραπευτική ή άλλη προς τον εκλιπόντα και επιπλέον θα αποδείξει ότι είμαι τόσο άσχετος με την παρουσία του στο συστεγαζόμενο ιατρείου και μου ήτο τόσο “αδιάφορο” ως περιστατικό (καθώς δεν συνδεόμουν καθόλου με αυτό) που την ώρα που ο εκλιπών διάσημος καλλιτέχνης έφτανε στο χώρο εγώ αψηφώντας τελείως το γεγονός έφυγα και πήγα όπως είναι γνωστό στην ανάκριση από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό στο εστιατόριο μη δίνοντας καμία σημασία στο ραντεβού του εκλιπόντος, προφανώς επειδή ουδόλως συσχετιζόμουν μαζί του ή με την θεραπεία που είχε προγραμματίσει με την κα Γ**α.

2. Επιπλέον ζητώ να κληθεί η (σ.σ αναφέρεται σε όνομα γυναίκας μάρτυρα) να καταρρίψει το άθλιο κατασκεύασμα ότι εγώ επί μακρόν γνώριζα το παραμικρό στραβό συνέβαινε και να καταθέσει περί της απολύτου ήρεμης ψυχικής μου κατάστασης και του ήρεμου παντελώς σε όλα του τα σημεία γεύματός μας και ότι κανείς δεν με πήρε, δεν μου επικοινώνησε κανένα επείγον συμβάν και ουδόλως εγώ είχα κατά την διάρκεια της παραμονής μου στο εστιατόριο μέχρι την αποχώρησή μου έστω οιαδήποτε γνώση επείγοντος που παρέλειψα να αποτρέψω.

3. Επιπλέον ζητώ να κληθεί η κόρη μου που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα της επέμβασής μου για την παροχή πρώτων βοηθειών στον εκλιπόντα και μπορεί να καταθέσει επακριβώς και να επιβεβαιώσει τα περιστατικά που σας κατέθεσε ο μάρτυς (σ.σ αναφέρεται στον πρώτο εκ των τριών μαρτύρων) ότι δηλαδή μέχρι περίπου 16.15 εγώ δεν είχα καμία εικόνα κανενός επέιγοντος και ότι με το που ενημερώθηκα προσέτρεξα προς βοήθεια και 16.21 κάλεσε η ίδια το ΕΚΑΒ με την βοήθεια της γραμματέως στην οποία παρενέβην αγωνιωδώς και ζήτησα καρδιολογική μονάδα.

Επιπλέον η κόρη μου μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όταν κατέφτασε στο ιατρείο με φιλικό της πρόσωπο με βρήκαν στον καναπέ και μιλήσαμε με το φίλο της για την ακαδημαϊκή πρόοδο και δηλαδή ότι δεν είχα καμία εικόνα κανενός επείγοντος. Σημειώνω ότι η κόρη μου και ο φίλος της αφίχθησαν περίπου ίδια ώρα με τον (σ.σ αναφέρεται στον μάρτυρα) και συνεπώς οι μαρτυρία αυτή είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη όπως και όλες που σας εξαιτούμαι υπερασπιστικώς από την θέση που αδίκως και οδυνηρώς βρίσκομαι.

4. Επιπλέον ζητώ το ηχογραφημένο τηλεφώνημά μου προς το ΕΚΑΒ να περιληφθεί στην δικογραφία προς απόδειξη της επέμβασής μου ανωτέρω.

Η νομική άποψη

Οι δικηγόροι του γιατρού, Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, σε επίσημη ανακοίνωση τους υπογραμμίζουν πως «μέχρι σήμερα ο εντολέας μας ιατρός αναμένει σιωπηλά με σεβασμό την συλλογή στοιχείων από την Ανάκριση χωρίς μη σκόπιμες τηλεοπτικές συζητήσεις.

Από τις ανακριτικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα έχει αποδειχθεί ότι ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21) το οποίο κατέφτασε 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ.

Αυτή είναι η μόνη διασύνδεση του με το διερευνώμενο ιατρικό περιστατικό. Ως απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ. Άλλωστε, την ώρα άφιξης του εκλιπόντος φεύγει αποδεδειγμένα για φαγητό γεγονός που αποδεικνύει ότι ουδόλως σχετίζεται με το ραντεβού του ή την θεραπεία του καθώς δεν μένει ούτε για να τον δει ούτε καν για να συνομιλήσουν κοινωνικά άλλωστε ούτε τηλεφωνικά δεν έχουν μιλήσει ποτέ ούτε με τον ίδιο ούτε μέσω τρίτου.

Επί μία ώρα περίπου λείπει στο εστιατόριο όντας ανυποψίαστος για οτιδήποτε ανησυχητικό γεγονός που θα επιβεβαιώσει και αυτόπτης ως αιτηθήκαμε. Στην επιστροφή του στο ιατρείο λίγο πριν τις 15.00 ξαπλώνει στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο) γεγονός που αποδεικνύεται επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος.

Ο ασθενής του καταφτάνει 15.30 και τον ευρίσκει στην κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω και το ιατρείο σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας χωρίς τίποτα το “επείγον” να υφίσταται στον χώρο. Ο ασθενής του καταθέτει ότι μέχρι περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) εξεταζόταν από τον ιατρό, μάλιστα 16.06 λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του από άυλη συνταγογράφηση που ενεργεί ο ιατρός για γαστροσκόπηση με βέβαια ημέρα και ώρα.

Περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) και ενώ του συνταγογραφούσε δεύτερη εξέταση καρδιολογικής φύσεως καλείται προς συνδρομή προς το εξεταστήριο της συζύγου του και περί τα 6 λεπτά μετά ο ασθενής ακούει την κλήση του ΕΚΑΒ. Φεύγοντας από το ιατρείο ο ασθενής καταθέτει ότι βλέπει το ΕΚΑΒ να μπαίνει (καταγραφή ώρας άφιξης ΕΚΑΒ 16.26) Αυτά είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά από το σύνολο των πολλών αυτοπτών μαρτύρων και το βιντεοληπτικό υλικό (αναφορικά με την απουσία του στο εστιατόριο).

Ο Νίκος Αγαπηνός

Ο Τέλλος Αγαπηνός

Τέλος, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει σκιαγραφηθεί μία εικόνα εγκληματική για τον ιατρό, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) – και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο – μέχρις Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο».