Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο» λέει τραγουδίστρια που συνεργάστηκε μαζί τους

Για το θέμα στο οποίο εμπλέκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, μιλά στο Live News η τραγουδίστρια που συμμετείχε στο ίδιο σχήμα πέρσι την άνοιξη.

Η Νωαίνα, όπως είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, αν και ουδέποτε είδε ή άκουσε τον Γιώργο Μαζωνάκη να του κάνει ανήθικες προτάσεις, λέει πως ο νεαρός τραγουδιστής δεχόταν πιέσεις από άτομα της παραγωγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για εμένα αυτό είναι και το χειρότερο σε αυτή την υπόθεση. Ότι θεωρώ ότι δέχθηκε μεγαλύτερη πίεση από συνεργάτες και άτομα της παραγωγής παρά από τον ίδιο τον Γιώργο.

Δηλαδή ήμουν μπροστά όταν τον χτύπησε στην πλάτη ένα συγκεκριμένο άτομο της παραγωγής και του είπε: ‘Πήγαινε, πήγαινε στο καμαρίνι, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα’», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν άψογη. Δεν αντιλήφθηκε κάτι μεμπτό, αλλά, όπως λέει, όταν ένας νέος συνάδελφος της λέει ότι φοβάται θεώρησε χρέος της να τον προστατεύσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από τη στιγμή που ένα παιδάκι 20 χρονών ερχόταν σε εμένα και μου έλεγε: ”Φοβάμαι, με πιέζουν να πάω στο καμαρίνι και απ’ ό,τι καταλαβαίνω έχουν άλλες προθέσεις”, τότε το θεώρησα χρέος μου να τον προστατεύσω και να τον βοηθήσω κι εγώ με όποιον τρόπο μπορούσα».

«Δεχόταν πιέσεις από την παραγωγή»

Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αυτό καθ’ αυτό επικίνδυνος. και σίγουρα όχι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος σε αυτό τον χώρο, όσον αφορά αυτό το κομμάτι.

Ο Στέφανος την πρώτη μέρα που τον γνωρίσαμε, δηλαδή μετά την τζενεράλε, ήρθε και μας είπε στα παιδιά που τραγουδούσαμε: «Παιδιά, συμβαίνει κάτι, δεν σας ξέρω καλά, αλλά θέλω να σας το πω, δέχομαι πιέσεις από άτομα της παραγωγής».

«Του είπανε: ”Πήγαινε στο καμαρίνι, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα”, και τα συναφή. Οπότε εμείς σαν ομάδα, τα άλλα παιδιά δηλαδή, οι τραγουδιστές, φροντίσαμε να μην τον αφήνουμε ποτέ μόνο του, για να μην έρχεται σε επαφή με άτομα της παραγωγής που θέλανε να τον προωθήσουνε με αυτό τον τρόπο στον Γιώργο.

Σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ τους, δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος (ο νεαρός) κυρίως από άτομα της παραγωγής είχε πει ότι δεχόταν πιέσεις».

«Αυτό που μπορούσα να κάνω ήταν να τον έχω μαζί μου. Και στο καμαρίνι φεύγαμε μαζί το βράδυ, ερχόμασταν μαζί, ούτως ώστε να μην είναι εύκολη λεία για τα άτομα αυτά που θέλανε να τον σπρώξουν προς εκείνη την κατεύθυνση. (Άτομο της παραγωγής) τον χτύπησε στον ώμο και του είπε: ”Πήγαινε, πήγαινε, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα”».

Όσο για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε: «Με εμένα ήταν άψογη η επαφή μου με τον Γιώργο και η συνεργασία μου».

«Δεν ήταν πια σε καμαρίνι μόνος του. Ήταν στο καμαρίνι με τα αγόρια. Οπότε εμείς φροντίσαμε να τον έχουμε συνέχεια μαζί μας. Δεν είπα ότι δεν έγινε ποτέ από τον Μαζωνάκη. Δεν θεωρώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιτεθεί σωματικά σε κάποιον ποτέ.

Δηλαδή στο πλαίσιο που τον γνώρισα εγώ δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν όλο λεκτικό και ψυχολογικό. Δεν ξεπεράστηκε κάποια γραμμή όσον αφορά την σωματική ακεραιότητα κάποιου».

Πατούσε like σε αναρτήσεις του Μαζωνάκη μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Το προφίλ του γεμάτο βίντεο και φωτογραφίες από τη συνεργασία τους με τον νεαρό τραγουδιστή να μιλά με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον λαϊκό τραγουδιστή.

Ζούσε το όνειρο του. Τραγουδούσε διπλά σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της λαϊκής σκηνής. «Με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου», έγραφε σε άλλη ανάρτηση.

Τα όσα καταγγέλλει όμως σήμερα προκαλούν σοκ. Κανείς δεν γνώριζε τα όσα σκόπευε να καταγγείλει, ανάμεσα τους και οι τραγουδιστές με τους οποίους συνεργάζεται σήμερα.

«Το είδα σήμερα και ”έφυγα” από τα ρούχα μου γιατί δεν το περίμενα γιατί αυτόν τον Στέφανο τον έχουμε εμείς στο μαγαζί. Κι εγώ το παλικάρι το γνώρισα στις πρόβες. Δεν ήξερα καν το παλικάρι. Δεν ήξεραν καν τίποτα και τον έβλεπα από κάτω ευδιάθετο, χόρευε, τραγουδούσε όταν τραγουδούσαμε εμείς οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρει αυτός και ο Μαζωνάκης. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος ψέματα», ανέφερε ο Γιώργος Βελισσάρης.

Στη μήνυση του υποστηρίζει πως όλα έγιναν μέσα στο νυχτερινό κέντρο και το καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι πιέσεις που δεχόταν, όπως λέει, ήταν αφόρητες, αλλά η συνεργασία τους δεν σταμάτησε εκεί. Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων στο Fever, o 21χρονος ακολούθησε τον Μαζωνάκη και στην καλοκαιρινή του περιοδεία.

Το προφίλ του 21χρονου

Ο 21χρονος προέρχεται από μια πολύτεκνη οικογένεια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη και από πολύ μικρός άρχισε να τραγουδά σε μουσικές σκηνές.

«Παιδάκι μικρό ήταν. Το πρόγραμμα άνοιγε. Ήσυχος ήταν με την κιθαρούλα του εκεί. Δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα. Γενικά στη νύχτα συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Καλώς ή κακώς είναι ο χώρος μας δύσκολος και περίεργος», ανέφερε ο τραγουδιστής Δημήτρης Γιώτης.

Ο νεαρός δοκίμασε την τύχη του και σε talent shows, χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει στις επόμενες φάσεις. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε τον περασμένο Μάρτιο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τον κάλεσε να συμμετάσχει στο σχήμα του.

Οι αποθεωτικές αναρτήσεις για τον Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος του στο Live News

Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, αναφέρει πως έχουν επικοινωνήσει και άλλα άτομα μαζί του που επιθυμούν να μοιραστούν και τις δικές τους εμπειρίες με τον διάσημο καλλιτέχνη όμως κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει δεν έχει κάνει επίσημη καταγγελία.

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος του 22χρονου είπε: «Υπάρχει και άλλος μάρτυρας που θα επιβεβαιώσει τη μήνυση. Ο εντολέας μου προσπαθεί να αποδείξει ό,τι έχει ζήσει. Οι οικονομικές διαφορές δεν έχουν να κάνουν με την καταγγελία. Ο εντολέας μου δεν έχει καμία επαγγελματική σχέση με τον επιχειρηματία».