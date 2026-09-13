Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η διαγραμμένη φωτογραφία στο κινητό της γιατρού και τα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την ανακοπή

Σοκαρισμένο το πανελλήνιο παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή που υπέστη στην κλινική στο Κολωνάκι την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Οι αποκαλύψεις για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν έχουν τέλος, από τα συνεχόμενα λάθη και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους μέχρι τις καταγγελίες άλλων πελατών για εξαπάτηση.

Την ώρα που όλη η χώρα ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει τον σπουδαίο τραγουδιστή που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο ελληνικό ρεπερτόριο, οι έρευνες των αρχών να διαλευκάνουν την υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου του συνεχίζονται. Αύριο Δευτέρα (13.09.2026) ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα – η οποία είχε αναλάβει την διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη – αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο γιατροί επιμένουν στις αρχικές καταθέσεις που έδωσαν προανακριτικά. Ο 58χρονος γιατρός θα ξεκαθαρίσει ότι δεν βρισκόταν στην κλινική την ώρα που κατέρρεε ο Γιώργος Μαζωνάκης και πως κλήθηκε από τη σύζυγό του για να συνδράμει στο περιστατικό. Η 56χρονη από την πλευρά της θα τα «ρίξει» στον πανικό για τις αντιφάσεις, και θα πει ότι μπέρδεψε τις ώρες αρχικά. παράλληλα, η ΕΛΑΣ κάνει φύλλο και φτερό το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου με τα στοιχεία τα συγκλονίζουν.

«Κλειδί» είναι τα ευρήματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου και όσα ανέκτησαν οι αρχές από τον φορητό υπολογιστή που βρέθηκε στην κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά διεγράφη όλη η καταχωρημένη λίστα με τα ραντεβού και τις λεπτομέρειες για τα ραντεβού που αφορούν μόνο το Γιώργο Μαζωνάκη.

Επίσης, οι αρχές κατάφεραν να επαναφέρουν μια διαγραμμένη φωτογραφία που είχε τραβήξει η Ιωάννα Γάκα, με τον τραγουδιστή λίγο πριν ξεψυχήσει. Στην φωτογραφία ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς αισθήσεις στο ιατρικό κρεβάτι, κατά τα πρώτα λεπτά αφού διαπιστώνει η κατηγορουμένη ότι ο τραγουδιστής δεν έχει αισθήσεις και σφυγμό. Μεγάλη σημασία έχει το πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία και το πότε διαγράφηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρέ καρέ τα τελευταία κρίσιμα λεπτά

Όπως έχει αποδειχτεί από την κατάθεση της υπαλλήλου της κλινικής, καθώς και από πλάνα καμερών ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι γύρω στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Είχε προγραμματισμένο ραντεβού για τις 13:00 αλλά καθυστέρησε περίπου μία ώρα.

Στην συνέχεια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14 το μεσημέρι, ένα τέταρτο μετά την άφιξη του τραγουδιστή στην κλινική. Όπως αποκάλυψε και το newsit.gr, στο λογισμικό του μηχανήματος έδειξε ότι βρισκόταν σε λειτουργεία 42 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι από τις 14:15 είχαν μπει οι φλεβοκαθετήρες στο Γιώργο Μαζωνάκη και είχε ξεκινήσει η διαδικασία άντλησης του αίματος.

Όπως, φαίνονται σε φωτογραφικά ντοκουμέντα που επίσης είχε εξασφαλίσει το newsit.gr, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έφυγε από το εστιατόριο όπου γευμάτιζε στις 14:43. Στη συνέχεια και στις 14:56 το μηχάνημα αποσυνδέθηκε. Μετά την έρευνα των αρχών, αποκαλύφθηκε ότι η φωτογραφία που έβγαλε η Ιωάννα Γάκα με το κινητό της τηλέφωνο, τραβήχτηκε στις 15:45, δείχνοντας τον αναίσθητο Γιώργο Μαζωνάκη.

Ωστόσο, το ΕΚΑΒ εκλήθη 16:29, δηλαδή μία ώρα και 25 λεπτά αφού αποσυνδέθηκε το μηχάνημα. Το ερώτημα, λοιπόν που προέκυψε, ήταν το τι συνέβαινε στην κλινική επί σχεδόν 1μιση ώρα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, καθώς πρόκειται για ένα διάστημα, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε τις αισθήσεις του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αργότερα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» στις 16:45. Οι δύο γιατροί δεν τον συνόδευσαν με το ασθενοφόρο, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40, καθώς δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, η φωτογραφία διεγράφη από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού στις 19:30 και 15 λεπτά αργότερα το ζευγάρι των γιατρών κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης για να καταθέσουν.

Ο φόβος για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Οι δύο γιατροί που έχουν συλληφθεί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Ωστόσο, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δεδομένης και της δικογραφίας που έχει σε γνώση του, έχει ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους. Στις δύο κατηγορίες, υπάρχουν σημαντικές διαφορές οι οποίες επιβαρύνουν την θέση των δύο κατηγορύμενων.

Η θανατηφόρα έκθεση είναι κακούργημα, αλλά δεν είναι πλημμέλημα, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αυτή η δίωξη. Ωστόσο, επισύρει ποινή κάθειρξης από 6 έως και 10 χρόνια. Πρόκειται για ένα πλαίσιο ποινής, με βάση τον Ποινικό Κώδικα. Όμως, αν ενδεχομένως γίνει η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, επίσης πρόκειται για κακούργημα, είναι το μεγαλύτερο κακούργημα που υπάρχει.

Θα μπορούσε να επισύρει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης, ανάλογα με τα όσα θα πουν οι δύο γιατροί και στην ανάκριση μπορεί να καταλήξει στην ακροαματική διαδικασία και σε ισόβια κάθειρξη. Υπάρχουν, μάλιστα σοβαρές πιθανότητες να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όμως είναι κάτι που θα κρίνει ο ανακριτής κατόπιν των απολογιών του ζευγαριού.