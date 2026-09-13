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Τροχαίο στο Κορωπί: Νεκρός 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο και χτύπησε σε βράχο

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος
Έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής (19/4) από την περιοχή των Δαφνών Ηρακλείου, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Περιπολικό της Αστυνομία / Eurokinissi
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Ένας 43χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Κίτσι στο Κορωπί.

Περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής (13.09.2026), ο 43χρονος κινούνταν με το όχημα του στην οδό Παπαγιανόπουλου στο Κορωπί όταν φτάνοντας στο ύψος του παλιού λατομείου, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, και χτύπησε, αρχικά, σε υπερυψωμένο χωμάτινο ανάχωμα και στη συνέχεια σε ένα βράχο.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής και μετά από επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ανασύρθηκε νεκρός ο 43χρονος.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.

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