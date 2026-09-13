Αιγαίο: Συνεχίζονται οι παραβάσεις του FIR Αθηνών και παραβιάσεις από τουρκικά UAV

Συνεχίζονται οι εντάσεις στο Αιγαίο και σήμερα (13.09.2026), καθώς σημειώθηκαν νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από drones της Τουρκίας στον εθνικό εναέριο χώρο και το FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, την Κυριακή (13.09.2026), 3 UAV της Τουρκίας, έκαναν συνολικά 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Δεν αναφέρθηκαν σχηματισμοί ή οπλισμένα μέσα, ούτε σημειώθηκαν εμπλοκές.

«Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική», αναφέρει η σχετική ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 13η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

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Σχηματισμοί: –

Μεμονωμένα: 3 UAV

Σύνολο Αεροσκαφών: 3

Οπλισμένα: –

Παραβάσεις: 5

Παραβιάσεις: 4

Εμπλοκές : –

Περιοχή: Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.