Γιώργος Μαζωνάκης: Έτσι εντοπίστηκε ο «κοριός» στο σπίτι του τραγουδιστή

Μία μικρή συσκευή, όπως ένα κλασικό USB είχε τοποθετηθεί από άγνωστο πρόσωπο, στο σαλόνι του Γιώργου Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα να ακούσει ο ενδιαφερόμενος κάθε συζήτηση που γινόταν σε αυτό το χώρο. Παρανόμως φυσικά…

Το LiveNews παρουσίασε το απόγευμα της Δευτέρας (15/9/25) τον τρόπο που αποκαλύφθηκε ο «κοριός» στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, από τον Γιώργο Καλλιακμάνη.

Ένας ειδικός έδειξε live στο στούντιο πώς ανιχνεύτηκε ο «κοριός» από ένα μηχάνημα χειρός, που μόλις εντοπίζει την ύποπτη συσκευή, αρχίζει να βγάζει έναν συγκεκριμένο ήχο και να ανάβουν τα φώτα του. Αρκεί να πλησιάσει στα 10 εκατοστά από τον «κοριό».

Όπως σχολίασε ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης: «Μπορεί κάποιος να τα πάρει με 20 ευρώ. Τα επαγγελματικά μπορεί να γράφουν πάνω από ένα μήνα».

Το συγκεκριμένο που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε τοποθετηθεί στο πόδι του καναπέ του τραγουδιστή και μπορούσε να κάνει εγγραφή για περίπου 25 ώρες. Τόσο κρατάει η μπαταρία του…

Όπως διαπιστώθηκε η επίμαχη συσκευή μπορούσε απλά και εύκολα να συνδεθεί σε κινητό τηλέφωνο με ένα καλώδιο. Το συγκεκριμένο usb δεν κατέγραφε συνέχεια, αλλά μόνο όταν ανίχνευε ομιλίες. Οι ειδικοί θεωρούν δεδομένο πως, κάποιος ή κάποιοι έμπαιναν κατά διαστήματα στο σπίτι του τραγουδιστή, για να φορτίσουν το εξάρτημα, να ελέγξουν τη θέση του και να σβήσουν τα αρχεία που τους ήταν άχρηστα.

Ποιοι είχαν λόγους να παρακολουθούν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο σπίτι του; Ποιες πληροφορίες ήθελαν να αποσπάσουν εν αγνοία του; Πότε τοποθετήθηκε το επίμαχο εξάρτημα στο σαλόνι και πόσο κράτησε η κατασκοπεία του καλλιτέχνη; Ο ίδιος όπως έχει αναφέρει σε συνεργάτες του, μπορεί να κάνει μόνο υποθέσεις. Αποδείξεις για την ώρα δεν υπάρχουν στα ερωτήματα που έχει στο μυαλό του.

Η μήνυση του τραγουδιστή στην αδερφή του

Το Live News αποκάλυψε όσα περιέχονται στη μήνυση που υπέβαλε ο γνωστός τραγουδιστής κατά της αδερφής του, Βάσως Μαζωνάκη.

«Ανακάλυψα ότι η αδελφή μου Βάσω προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ καθώς και σε ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης της ετερόρρυθμης εταιρείας μας, σύμφωνα με το οποίο, δήθεν μεταβίβασα το δικό μου ποσοστό στην αδελφή μου Βάσω και στον σύζυγό της».

«Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε ημερομηνία 28/08/2023 κι έγινε δήθεν μεταξύ εμού, της αδελφής μου και του τρίτου προσώπου, του συζύγου της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Χρησιμοποιώντας δηλαδή, ένα πληρεξούσιο του 2014 που δεν έδινε τέτοια εντολή, μεταβίβασε μετοχές δικές μου στον εαυτό της και σε τρίτο πρόσωπο, στον σύζυγό της».

«Όσον αφορά το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας μου, μηνύω τα μέλη της οικογένειάς μου και την φίλη και μακιγιέζ μου για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση. Συγκεκριμένα, η φίλη μου Σ.Π. ήταν κολλητή της αδελφής μου Μαρίας και για ένα διάστημα συνεργάτιδα και μακιγιέζ μου. Με την εν λόγω μακιγιέζ διέκοψα τη συνεργασία με δική μου πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 2024».