Γιώργος Μαζωνάκης: Η αντίδραση για τη διαρροή της κατάθεσης της αδελφής του και η απώλεια του σκυλιού του

Δηλώσεις σχετικά με τη διαρροή πληροφοριών από την κατάθεση της μικρότερης αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε σήμερα (19.09.2025) ο δικηγόρος του τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μερκουλίδης σχολίασε τις αναφορές για χρήση ναρκωτικών, τονίζοντας πως πρόκειται για προσωπικά δεδομένα τα οποία πλήγωσαν βαθιά τον γνωστό ερμηνευτή.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» καταγγέλλοντας την «απαράδεκτη διαρροή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων» του τραγουδιστή λέγοντας πως δεν γίνεται να βγαίνουν αυτές οι πληροφορίες στη δημοσιότητα χωρίς να υπάρχει αντίλογος.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε πολύ άσχημα όταν είδε αυτές τις πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στη φόρα αυτά τα πράγματα από μία πλευρά, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Εμείς δε θα μπούμε σε έναν διάλογο γι’ αυτού του είδους τα θέματα», τόνισε συγκεκριμένα διευκρινίζοντας πως μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο τραγουδιστής δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά του.

Σχετικά με την μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος ανέφερε πως αν ήθελε να σώσει το παιδί της θα μπορούσε να βρει άλλον τρόπο. Στη συνέχεια σχολίασε πως παρασύρθηκε από τις κόρες της.

«Η μητέρα πήγε κι έδωσε μία κατάθεση παρασυρόμενη από την κόρη της που το περιεχόμενό της είναι απόλυτα ψευδές. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση που μία μάνα θέλει να βοηθήσει το παιδί της, δεν είναι αρμόδιο το ψυχιατρείο. Δεν μπορεί το ψυχιατρείο να βοηθήσει ανθρώπους που είναι χρήστες ουσιών».

Για τα όσα λέει η οικογένεια του τραγουδιστή για την ασταθή ψυχική κατάσταση του, ο Γιώργος Μερκουλίδης ανέφερε πως δεν έχουν επαφή και λόγω αυτού δεν γίνεται να γνωρίζει κάποιος πως είναι ψυχικά.

«Όταν δεν έχεις φυσική επαφή με τον άνθρωπό σου πώς ξέρεις τι είναι; Σε συνάντηση μισή ώρας που ο Γιώργος τους έβγαλε από το σπίτι, είναι ικανό να καταλάβεις ότι δεν είναι καλά; Αυτά μηνύσαμε».

«Για να βγει από το Δρομοκαΐτειο οι τοξικολογικές του ήταν καθαρές»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκπομπή του MEGA και του Νίκου Ευαγγελάτου «Live News», ανέφερε τα όσα έγιναν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο.

Τόνισε δε πως για να πάρει εξιτήριο, σημαίνει ότι οι τοξικολογικές του ήταν καθαρές.

«Νοσηλεύτηκε μετά από γνωμάτευση 2 γιατρών. Οι γιατροί είπαν ότι έχρηζε εισαγωγής, δεν έγινε λόγω της καταγγελίες που έκανε η οικογένειά του», εξήγησε.

«Είναι στο πρωτόκολλο ότι μπορεί να πάρει θεραπευτική άδεια. Ο γιατρός έκρινε ότι δεν είναι επικίνδυνος να πάει σπίτι του. Πλέον ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στο σπίτι του εδώ και ένα μήνα, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα. Αφού επέστρεψε, έκανε τοξικολογικές εξετάσεις και κρίθηκε πως μπορεί να γυρίσει σπίτι του. Για να πάρει εξιτήριο πρέπει να γίνουν όλες οι εξετάσεις», συνέχισε.

Δύσκολες ώρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, το τελευταίο διάστημα (πριν από τη νοσηλειά του στο Δρομοκαΐτειο), φαίνεται πως είχε απομακρυνθεί από τα συγγενικά του πρόσωπα και είχε βρει αγάπη και στοργή στον αγαπημένο του σκύλο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το μαύρο σκυλάκι του που είχε υιοθετήσει μετά τις φωτιές της ανατολικής Αττικής, έφυγε από τη ζωή με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να περνά δύσκολες στιγμές.

Η αγάπη του για το κατοικίδιό του ήταν μεγάλη, κάτι που έδειχνε συχνά στους followers του καθώς ανέβαζε βίντεο και φωτογραφίες με την καθημερινότητά τους.