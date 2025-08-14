Γιώργος Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο: «Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί πρόσωπα της οικογένειάς μου»

Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαϊτειο» νοσηλεύεται από το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» μετά από εισαγγελική εντολή, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οικεία πρόσωπα του αγαπημένου τραγουδιστή, εμφανίστηκαν το πρωί στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια και έδωσαν κατάθεση.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί πήραν τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο που εφημέρευε.

Το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτηση μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί.

Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την αγάπη σας, είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γιώργος Β. Μερκουλίδης, δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω».