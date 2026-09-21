Γιώργος Μαζωνάκης: Στoν ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – Θα καταθέσει για τη φωτογραφία που του έστειλε η γιατρός

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε το πρωί της Δευτέρας (21.9.26) ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός φέρεται να είχε παραλάβει από την προφυλακισμένη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που ο τραγουδιστής υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο υπνοθεραπευτής έφτασε στα δικαστήρια συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιάννη Γλύκα.

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Κατά την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να διευκρινίσει υπό ποιες συνθήκες απέκτησε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ποια ακριβώς ήταν η σχέση του με την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς και αν είχε γνώση των μεθόδων και των πρακτικών που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να εφάρμοζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής θα επαναλάβει και στις Αρχές ότι ο τραγουδιστής είχε προγραμματισμένο ραντεβού για τις 5 το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου με τον υπνοθεραπευτή, και για τον λόγο αυτόν φαίνεται ότι του έστειλε τη φωτογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να παρουσιάσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με τη σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε, τις δύο επικοινωνίες με τη γυναίκα από το περιβάλλον του τραγουδιστή, αλλά και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.