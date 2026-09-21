Καιρός: Απ’ το καλοκαίρι στο φθινόπωρο σε 24 ώρες – Καταιγίδες και βουτιά 8 βαθμών στη θερμοκρασία την Τρίτη, βροχές και στην Αττική

Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού φαίνεται πως είναι η σημερινή (21.09.2026) καθώς ο καιρός αλλάζει σκηνικό καλωσορίζοντας το φθινόπωρο. Από την Τρίτη αναμένεται βουτιά της θερμοκρασίας ακόμα και 8 βαθμούς, καταιγίδες και ενισχυμένοι άνεμοι.

Η Όλγα Παπαβγούλη στη σημερινή πρόγνωση της, αναφέρει πως ο καιρός αυτήν την εβδομάδα θα είναι διπρόσωπος. Σήμερα θα απολαύσουμε τις τελευταίες καλοκαιρινές συνθήκες καθώς πέρα από τις καταιγίδες, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να καταγραφούν αρνητικές τιμές στη θερμοκρασία, τοπικά.

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Αναλυτικά για σήμερα αναμένεται αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι στα ορεινά σε δυτικά, βόρεια και Πελοπόννησο. Βροχές θα εκδηλωθούν και στο νότιο Ιόνιο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Οι άνεμοι θα πνέουν το ανώτερο έως 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά της Κρήτης ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου το ανώτερο.

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Από το βράδυ το σκηνικό θα αλλάξει ριζικά και πλέον την Τρίτη υποδεχόμαστε το φθινόπωρο.

Σε ποιες περιοχές θα ενισχυθούν οι άνεμοι:

Ψυχρές αέριες μάζες επηρεάζουν την χώρα από την Τρίτη

Ψυχρές αέριες μάζες από την ανατολική Ευρώπη εισέρχονται στην χώρα, φέρνοντας το φθινόπωρο σχεδόν παντού.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν με καταιγίδες Θράκη, Χαλκιδική, βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία, βόρεια Εύβοια αλλά και Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα.

Αναμένεται ισχυρό σύμπλεγμα καταιγίδων σε Χαλκιδική, Σποράδες και βόρεια Εύβοια: περιοχές όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Δεν θα λείπουν και οι χειμωνιάτικες πινελιές καθώς αναμένονται τα πρώτα χιόνια στις κορυφές του Ολύμπου.

Καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική από το πρωί μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι πρώτες αρνητικές τιμές της θερμοκρασία από την Τετάρτη

Στο μεταξύ, δεύτερη διαταραχή θα ενισχυθεί στα ανατολικά φέρνοντας έντονα φαινόμενα σε Αιγαίο, Χαλκιδική, Εύβοια, Αττική, ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο ενώ το πρωί ενδέχεται να καταγραφούν αρνητικές τιμές της θερμοκρασίας στα βόρεια ορεινά.

Την Πέμπτη αναμένεται βελτίωση του καιρού αλλά η ψύχρα θα παραμείνει.

Ο καιρός σήμερα από το meteo.gr

Hλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο, ενώ σε σταθερά επίπεδο θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις ενώ βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ίσως και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο από 12 έως 31 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 30 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς.