Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η απάτη σε κοινή θέα και οι ψευδοθεραπείες με βλαστοκύτταρα στο ιατρείο του Κολωνακίου

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις επικίνδυνες πρακτικές των δύο γιατρών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου.

Κάνοντας μια απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα του ιατρείου του Κολωνακίου, κάποιος μπορεί εύκολα να διαπιστώσει με πόσο περίσσιο θράσος ο παθολόγος παραπλανούσε τους αδαείς, μέσω των «θεραπευτικών υπηρεσιών» που παρείχε στη δική του ξεχωριστή επιχείρηση «Κλινική Βλαστοκυττάρων».

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Εκμεταλλευόμενος το ρυθμιστικό κενό, ο γιατρός διαφήμιζε ανύπαρκτες και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση θεραπείες με «CD34+ βλαστοκύτταρα».

Υποσχόταν θεραπείες, δηλαδή, με την «αναγεννητική δύναμη των βλαστοκυττάρων» για την αντιμετώπιση μίας σειράς ασθενειών, οι οποίες -παρά τις προσπάθειες της έρευνας που εξελίσσονται διαρκώς παγκοσμίως- δεν θεραπεύονται μέσω της μεθόδου αυτής.

Και συγκεκριμένα, από άνοια και εγκεφαλικό, έως οστεοπόρωση, ανοσοανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, Long Covid και σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Στο πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής, μάλιστα, υποσχόταν «γενικευμένη αναγέννηση» του οργανισμού, αλλά και την πιο «ειδική» αναγέννηση ήπατος.

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Βλαστοκύτταρα «δια πάσαν νόσον», σαν νερό του Καματερού

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, δεν είναι μόνο η παρασκηνιακή δράση των κατηγορούμενων γιατρών, αλλά το πρωτοφανές θράσος της δημόσιας διαφήμισης μη εγκεκριμένων -πλήρως αντιεπιστημονικών- ιατρικών πράξεων.

Το γεγονός ότι τέτοιοι ισχυρισμοί προβάλλονταν ελεύθερα, χωρίς καμία παρέμβαση από τους Ιατρικούς Συλλόγους ή τον ΕΟΦ, αναδεικνύει την απόλυτη κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών στη χώρα μας.

Με τη βοήθεια ειδικών, στους οποίους απευθύνθηκε το iatropedia.gr ας διαχωρίσουμε, λοιπόν, την επιστημονική πραγματικότητα από τηνεπικίνδυνη θανατηφόρα εμπορευματοποίηση.

Η ανατομία μιας ιατρικής απάτης: Τι διαφημίζεται ως «θεραπεία»

Η συγκεκριμένη κλινική περιγράφει μια απλοϊκή διαδικασία: αιμοληψία από περιφερική φλέβα, τοποθέτηση του αίματος σε μια συσκευή φυγοκέντρησης («Smart M-Cell») και ενδοφλέβια επανέγχυση του υλικού, με την επισήμανση ότι τα κύτταρα είναι «προγραμματισμένα» να θεραπεύσουν.