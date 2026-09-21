Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η απάτη σε κοινή θέα και οι ψευδοθεραπείες με βλαστοκύτταρα στο ιατρείο του Κολωνακίου

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις επικίνδυνες πρακτικές των δύο γιατρών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου.
Κάνοντας μια απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα του ιατρείου του Κολωνακίου, κάποιος μπορεί εύκολα να διαπιστώσει με πόσο περίσσιο θράσος ο παθολόγος παραπλανούσε τους αδαείς, μέσω των «θεραπευτικών υπηρεσιών» που παρείχε στη δική του ξεχωριστή επιχείρηση «Κλινική Βλαστοκυττάρων».
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Εκμεταλλευόμενος το ρυθμιστικό κενό, ο γιατρός διαφήμιζε ανύπαρκτες και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση θεραπείες με «CD34+ βλαστοκύτταρα».
Υποσχόταν θεραπείες, δηλαδή, με την «αναγεννητική δύναμη των βλαστοκυττάρων» για την αντιμετώπιση μίας σειράς ασθενειών, οι οποίες -παρά τις προσπάθειες της έρευνας που εξελίσσονται διαρκώς παγκοσμίως- δεν θεραπεύονται μέσω της μεθόδου αυτής.
Και συγκεκριμένα, από άνοια και εγκεφαλικό, έως οστεοπόρωση, ανοσοανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, Long Covid και σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Στο πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής, μάλιστα, υποσχόταν «γενικευμένη αναγέννηση» του οργανισμού, αλλά και την πιο «ειδική» αναγέννηση ήπατος.
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Βλαστοκύτταρα «δια πάσαν νόσον», σαν νερό του Καματερού
Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, δεν είναι μόνο η παρασκηνιακή δράση των κατηγορούμενων γιατρών, αλλά το πρωτοφανές θράσος της δημόσιας διαφήμισης μη εγκεκριμένων -πλήρως αντιεπιστημονικών- ιατρικών πράξεων.
Το γεγονός ότι τέτοιοι ισχυρισμοί προβάλλονταν ελεύθερα, χωρίς καμία παρέμβαση από τους Ιατρικούς Συλλόγους ή τον ΕΟΦ, αναδεικνύει την απόλυτη κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών στη χώρα μας.
Με τη βοήθεια ειδικών, στους οποίους απευθύνθηκε το iatropedia.gr ας διαχωρίσουμε, λοιπόν, την επιστημονική πραγματικότητα από τηνεπικίνδυνη θανατηφόρα εμπορευματοποίηση.
Η ανατομία μιας ιατρικής απάτης: Τι διαφημίζεται ως «θεραπεία»
Η συγκεκριμένη κλινική περιγράφει μια απλοϊκή διαδικασία: αιμοληψία από περιφερική φλέβα, τοποθέτηση του αίματος σε μια συσκευή φυγοκέντρησης («Smart M-Cell») και ενδοφλέβια επανέγχυση του υλικού, με την επισήμανση ότι τα κύτταρα είναι «προγραμματισμένα» να θεραπεύσουν.
Οι παθήσεις που ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν:
- Νευρολογικές διαταραχές: Υπόσχονται θεραπεία για την αγγειακή άνοια και την εγκεφαλική ισχαιμία.
- Καρδιαγγειακές παθήσεις: Προτείνουν τη μέθοδό τους για τη στεφανιαία νόσο και την περιφερική αγγειακή νόσο.
- Μεταβολικές διαταραχές: Διαφημίζουν, δίχως καμία τεκμηρίωση, την ικανότητα «αναγέννησης του ήπατος».
- Ασαφείς υποσχέσεις ευεξίας: Κάνουν λόγο για σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, Long COVID, ανοσολογική ενίσχυση και «γενικευμένη αναγέννηση» (υπό τον γνωστό μανδύα της αντιγήρανσης).
Τι είναι στην πραγματικότητα τα βλαστοκύτταρα CD34+
Τα CD34+ βλαστοκύτταρα, είναι ένας πληθυσμός ανθρώπινων αιμοποιητικών αρχέγονων και προγονικών κυττάρων, που βρίσκονται κυρίως στον μυελό των οστών και στο αίμα.
Ο δείκτης «CD34+» περιγράφει μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη στην επιφάνεια των κυττάρων και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την απομόνωσή τους.
Η θεραπευτική αξιοποίηση των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων έχει εξελιχθεί εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, η βασική και καθιερωμένη χρήση τους είναι η μεταμόσχευση τους σε ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές, ορισμένες ανοσολογικές και άλλες συγκεκριμένες παθήσεις, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα, πολλαπλό μυέλωμα και απλαστική αναιμία.
Υπάρχουν επίσης ειδικές, εγκεκριμένες κυτταρικές ή γονιδιακές θεραπείες που βασίζονται σε CD34+ κύτταρα για συγκεκριμένες παθήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα CD34+ κύτταρα αποτελούν μια γενική θεραπεία «αναγέννησης» του οργανισμού.
Επίσης, δεν έχει αποδειχθεί ότι θεραπεύουν κατά βούληση παθήσεις όπως η στεφανιαία νόσος, η οστεοαρθρίτιδα, η οστεοπόρωση, οι νευρολογικές παθήσεις ή η ηπατική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, καμία από τις παραπάνω εφαρμογές δεν αποτελεί εγκεκριμένη, ασφαλή ιατρική θεραπεία, ενταγμένη στην καθημερινή κλινική πρακτική.
Για ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές υπάρχει έρευνα και κλινικές δοκιμές σε εξέλιξη, αλλά δεν είναι καμία αποδεδειγμένη και εγκεκριμένη θεραπεία.
Οι θεραπείες με CD34+ βλαστοκύτταρα γίνονται αποκλειστικά σε Κέντρα Μεταμοσχεύσεων
Οι εγκεκριμένες χρήσεις των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (όπως τα CD34+) είναι εξαιρετικά περιορισμένες και διενεργούνται αποκλειστικά σε εξειδικευμένα, αδειοδοτημένα νοσοκομειακά κέντρα μεταμοσχεύσεων.
Η συλλογή τους μάλιστα απαιτεί προηγούμενη χορήγηση ειδικών φαρμάκων (αυξητικών παραγόντων) για την κινητοποίησή τους από τον μυελό των οστών και πολύωρη διαδικασία αφαιμαξομετάγγισης, όχι μια απλή αιμοληψία.
Σε κάθε περίπτωση, οι γιατροί επιμένουν πώς η χρήση μιας απλής συσκευής φυγοκέντρου ιατρείου δεν μπορεί να μετατρέψει τα απειροελάχιστα βλαστοκύτταρα του περιφερικού αίματος σε στοχευμένη θεραπεία για τον εγκέφαλο ή την καρδιά.
Τι ερευνάται, αλλά παραμένει πειραματικό
Η επιστήμη προχωρά, αλλά μέσα από αυστηρά ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές. Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα ερευνώνται εντατικά για:
- Ορθοπεδικές παθήσεις (π.χ. οστεοαρθρίτιδα): Αν και προσφέρουν ελπίδες για την αναγέννηση χόνδρου, τα αποτελέσματα είναι ακόμη υπό διερεύνηση για την τυποποίηση και τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα.
- Αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. Σκλήρυνση κατά Πλάκας): Ερευνάται η ανοσοτροποποιητική τους δράση, αυστηρά εντός ερευνητικών πρωτοκόλλων.
Η τοποθέτηση των ρυθμιστικών οργανισμών
Οι διεθνείς φορείς είναι καταπέλτης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής (FDA) έχει εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις προς το κοινό, επισημαίνοντας τα εξής:
- Κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν έχει εγκριθεί για τη θεραπεία ή την πρόληψη της COVID-19, του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) ή οποιασδήποτε άλλης επιπλοκής που σχετίζεται με την COVID-19.
- Κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν έχει εγκριθεί για τη θεραπεία οποιασδήποτε ορθοπεδικής πάθησης, όπως οστεοαρθρίτιδα, τενοντίτιδα, νόσος μεσοσπονδύλιου δίσκου, επικονδύλιση του αγκώνα του τένις, πόνος στην πλάτη, πόνος στο ισχίο, πόνος στο γόνατο, πόνος στον αυχένα ή πόνος στον ώμο.
- Κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν έχει εγκριθεί για τη θεραπεία οποιασδήποτε νευρολογικής διαταραχής, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS· νόσος του Lou Gehrig), η νόσος Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, η επιληψία ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.
- Κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν έχει εγκριθεί για τη θεραπεία καρδιαγγειακών ή πνευμονικών παθήσεων, όπως καρδιακές παθήσεις, εμφύσημα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
- Κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν έχει εγκριθεί για τη θεραπεία του αυτισμού, της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, της τύφλωσης, του χρόνιου πόνου ή της κόπωσης.
Πώς λοιπόν επιτράπηκε σε ιατρεία στην «καρδιά» της Αθήνας να διαφημίζουν και να πωλούν ιατρικές «χίμαιρες» υπό τη μύτη των αρμόδιων αρχών;
Δείτε τον οδηγό για ασθενείς «A Closer Look at Stem Cells» που καταρρίπτει τους μύθους των ιδιωτικών κλινικών από την ISSCR (International Society for Stem Cell Research) ΕΔΩ
Πηγή: iatropedia.gr