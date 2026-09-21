Ελλάδα

Τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε 15χρονος που κατέρρευσε ξαφνικά

Καταγγελίες για ελλείψεις ασθενοφόρων και τεράστιες καθυστερήσεις που κοστίζουν ζωές στους κατοίκους - Το ασθενοφόρο φέρεται να παρέλαβε τον μαθητή 56 λεπτά μετά την επίμαχη κλήση
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Ανείπωτη τραγωδία χτύπησε την Λάρισα το βράδυ της Κυριακής (20.09.2026) από τον ξαφνικό θάνατο 15χρονου παιδιού στον δήμο Αγιάς.

Το τραγικό περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 21:30, όταν ο 15χρονος ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στην οικογένειά του, στην περιοχή Καρίτσα της Λάρισας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον μαθητή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μάχη που έδωσαν διασώστες και γιατροί ήταν τιτάνια…

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 15χρονος όταν ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία, έβγαζε αφρούς από το στόμα και λίγο μετά σταμάτησε να αναπνέει.

Υπάρχουν καταγγελίες πως το ασθενοφόρο άργησε 56 λεπτά να παραλάβει τον 15χρονο καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κοντά στην Καρίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, το τελευταίο διάστημα η Λάρισα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ασθενοφόρων αφού αρκετά οχήματα είναι ακινητοποιημένα λόγω βλαβών.

O θάνατος του 15χρονου έρχεται λίγες ώρες μετά τον θάνατο ακόμη ενός ανήλικου, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική. Ο 17χρονος έπαθε ανακοπή στο σχολείο του και παρά την μάχη των γιατρών, 2 ημέρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

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