Γιώργος Μαζωνάκης: Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του τραγουδιστή – «Έχω άνδρα πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ»

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασματαφαίρεσης στην κλινική του Κολωνακίου. Στους δύο γιατρούς – ιδιοκτήτες της κλινικής έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από την κλινική του 58χρονου γιατρού στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με το LiveNews, το τηλεφώνημα έγινε από τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος ενημέρωσε για περιστατικό με έναν 55χρονο χωρίς ζωτικά σημεία, χωρίς να αναφέρει το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας 55 ετών,, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ», είπε ο γιατρός καλώντας το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μάλιστα, ο γιατρός τους είπε ότι χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη 1mg αδρεναλίνης αλλά δεν διευκρίνισε πότε έγινε αυτό. Μάλιστα, μπροστά στους διασώστες έκανε και δεύτερη ένεση αδρεναλίνης στον τραγουδιστή.

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Οι ειδικοί ερευνούν αν η αδρεναλίνη χορηγήθηκε σωστά, εάν δηλαδή έγινε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της ιατρικής ή εάν οι δύο γιατροί δεν ήξεραν να το κάνουν και την διέλυσαν με κάτι άλλο.

Επιπλέον εξετάζεται εάν όλη αυτή η σειρά, από τη στιγμή που έγινε το τηλεφώνημα προς το ΕΚΑΒ, στην οποία δεν δηλώθηκε πόση ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε ανακοπή, ήταν χωρίς τις αισθήσεις του νεκρός. Δεν βοήθησαν τους διασώστες ούτε όταν έφτασαν εκεί πέρα. Δεν τους είπαν πόση ώρα βρίσκεται εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, ούτε τι πράξεις έκαναν κατά τη διάρκεια που βρισκόταν εκεί ο γνωστός τραγουδιστής.

Όλα αυτά, από τη στιγμή που έγιναν αυτές οι πράξεις, δείχνουν και πόση ώρα βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή πόση ώρα ήταν σε ανακοπή μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Μιλώντας στο LiveNews ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εξήγησε:

«Προς το παρόν είναι συμβατό με την προσπάθεια ανάνηψης. Η αδρεναλίνη είναι ένα κλασικό σκεύασμα το οποίο το χορηγούμε σε περίπτωση ανακοπής. Συνεπώς, η ερώτηση έχει να κάνει με το τι δόθηκε τώρα. Αυτή είναι η δική μου η εκτίμηση όπως το ακούω από το ΕΚΑΒ».

Μπορεί η αδρεναλίνη να διαλυθεί με κάτι άλλο;

Σύμφωνα με τον ειδικό, «Εξαρτάται για την χρήση την οποία για την οποία προορίζεται η αδρεναλίνη. Στην ανάνηψη δεν χρειάζεται να διαλυθεί, μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη. Μπορεί να κάνει να γίνει κάποια στάθμιση της ποσότητας, αλλά ανάλογα με το βάρος του ασθενή, αλλά συνήθως εκεί πέρα στην ανακοπή παίζονται όλα. Δηλαδή προσπαθούμε να ξυπνήσουμε την καρδιά με κάθε φαρμακευτικό τρόπο εκτός της απινίδωσης».

Νερώθηκε η αδρεναλίνη;

«Αν αραιωθεί σε λάθος συγκέντρωση και δεν δοθεί ενδοφλέβια κατά την ανάνηψη συγκεκριμένα στην ανακοπή, δεν θα σου επιφέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα αποτύχει δηλαδή να προκαλέσει την επανεκκίνηση του μυοκαρδίου, της καρδιάς».

Ακόμα και άμα γίνει και δεύτερη ένεση με τον ίδιο τρόπο;

«Υπάρχει κύκλος που επαναλαμβάνεται η αδρεναλίνη. Δηλαδή υπάρχουν χρονικά διαστήματα τα οποία έχεις το δικαίωμα να επαναχρησιμοποιήσεις το σκεύασμα»

Πόσος είναι ο χρόνος ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη χορήγηση;

«Νομίζω είναι περίπου πέντε με δέκα λεπτά το όριο»