Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η ιατροδικαστική δεν έδειξε καρδιολογικό νόσημα – Βρέθηκαν πολλαπλά τρυπήματα στο κάθε χέρι

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη (09.09.2026) σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη, βυθίζοντας το πανελλήνιο στο πένθος.

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις αρχές να κάνουν φύλλο και φτερό το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας αλλά και την κλινική πλασμαφαίρεσης στο Κολωνάκι, οι ιδιοκτήτες της οποίας έχουν συλληφθεί. Παρά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, αποδείχτηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε την ώρα που έχασε τις αισθήσεις του ο τραγουδιστής, ο οποίος βρισκόταν στο ιατρείο για πάνω από 3 ώρες.

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Το παραπάνω στοιχείο έρχεται σε αντίφαση με το ερώτημα που έθεσαν οι αρχές στο ζευγάρι των γιατρών, το οποίο αφορούσε το σε ποια φάση της διαδικασίας ήταν την στιγμή που κατέρρευσε ο ερμηνευτής. Εκείνοι είπαν ότι «δεν είχαμε αρχίσει ακόμα να του κάνουμε τη θεραπεία». Ωστόσο, σύμφωνα με το Live News, για να γίνει αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης χρειάζεται ένας φλεβοκαθετήρας, μια πεταλούδα στο ένα χέρι του ασθενούς που υποβάλεται στην διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Όμως, φαίνεται πως υπήρξαν κάποιες επιπλοκές στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν πολλαπλά τρυπήματα σε κάθε χέρι του τραγουδιστή, μπροστά από τον αγκώνα του. Τουλάχιστον δύο τρυπήματα βρέθηκαν στο κάθε χέρι και δεξιά και αριστερά, πράγμα που δίνει την εικόνα ότι είχε τοποθετηθεί πεταλούδα στο δεξί χέρι.

Ωστόσο, υπάρχουν τρυπήματα από βελόνα και στο άλλο του χέρι. Έγινε προσπάθεια να του βάλουν την πεταλούδα και δεν τα κατάφεραν. Την έβαλαν και την έβγαλαν για να πουν «δεν είχαμε ξεκινήσει». Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία. Γιατί το μηχάνημα δούλευε πολλή ώρα από τη στιγμή που έφτασαν οι διασώστες.

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Τι ισχυρίζονται οι δύο γιατροί

Οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρονται να διαχωρίζουν τελείως τη θέση τους. Μάλιστα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι «η σύζυγός μου ενεργεί μόνη της, έχει γίνει ανεξέλεγκτη, έχει απομακρυνθεί από τα ιατρικά κατεστημένα. Εγώ δεν έχω καμία, μα καμία σχέση. Εκείνη τα έκανε όλα. Εκείνη ήταν αυτή που ουσιαστικά εγώ δεν μπορούσα να την ελέγξω σε τίποτα».

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Γάκα, φέρεται να επιμένει ότι «εγώ δεν ξεκίνησα καμία ιατρική πράξη». Τόνισε ότι δεν ευθύνεται η πράξη για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αρχές ωστόσο στέκονται πολύ στον ισχυρισμό που θα προβάλει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός ο οποίος θα «τα ρίξει» στη σύζυγό του. Τα γραφεία τους ήταν μια μεσοτοιχία. Όμως, το ιατρείο λειτουργεί με δική του ευθύνη και ότι οι εταιρείες τους είναι κοινές.

«Δεν προηγήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις για να γίνει αυτή η ιατρική πράξη»

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου, μιλώντας στο Live News, οι πληροφορίες από την πλευρά των συνηγόρων τους μιλούν ότι ο γιατρός, θα προσπαθήσει, να κρατήσει απόσταση, χωρίς όμως να επιβαρύνει τη σύζυγο. Σύμφωνα με την ίδια: «Ο γιατρός λέει “εγώ εκείνη την ημέρα δεν είχα ιδέα τι γινόταν στο διπλανό γραφείο, το ιατρικό. Γιατί είχα ήδη τρία ραντεβού δικά μου”. Και επιπλέον ισχυρίζεται, δεν ξέρουμε αν αυτός ο ισχυρισμός θα αποδειχθεί, ότι κατά τη διάρκεια του επίμαχου χρόνου, το μεσημέρι που έχασε ο Μαζωνάκης τη ζωή του, αυτός εκτός από τα ιατρικά ραντεβού είχε και ένα γεύμα έξω από το ιατρείο».

Στην συνέχεια η Ιωάννα Μάνδρου αναφέρει σχετικά με τον 58χρονο Ηλία Θεοδωρόπουλο: «ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι “όταν εγώ ήμουνα στο φαΐ και ήμουν έξω, με ειδοποίησαν και έτρεξα διότι ότι κάτι γίνεται και όταν έφτασα έγινε ό,τι έγινε”. Τώρα, οι αντιφάσεις που προκύπτουν είναι πάρα πολλές και οι δικαστικές αρχές λένε, οι πληροφορίες, ότι πράγματι μπορούμε να φτάσουμε σε βαρύτερη ποινική μεταχείριση αυτών των ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι μόνον ότι ο Μαζωνάκης μπήκε νωρίτερα στην κλινική από αυτήν που είπε η γιατρός. Δεν είναι μόνον ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, έχει αποδειχθεί αυτό γιατί τα μηχανήματα έχουν εγκέφαλο και γράφει ότι ήταν σε λειτουργία για κάποιο χρόνο. Είναι ότι δεν προηγήθηκαν εξετάσεις απαραίτητες για να γίνει αυτή η ιατρική πράξη.

Κατά τις δικαστικές αρχές, απ’ όσα είπε καταθέτοντας ως μάρτυρας η ίδια η γιατρός, “του έκανα ένα καρδιογράφημα και του πήρα και την πίεση”. Όμως αυτά τα δύο ιατρικά δεδομένα θεωρούνται άσχετα για να διαπιστώσει κανείς αν ένας άνθρωπος έχει καρδιακό πρόβλημα ή δεν έχει. Αλλά με άλλα λόγια δεν του κάνανε τις εξετάσεις που έπρεπε. Οι οποίες είναι πολλές».

Στη συνέχεια είπε: «Το δεύτερο στοιχείο είναι πως η γιατρός λέει ότι τον ασθενή αυτό δεν τον είχε δει και πριν από κάνα τρίμηνο, κάνα τετράμηνο, κάνα πεντάμηνο για να έχει εικόνα της ιατρικής του κατάστασης. Η ίδια λέει, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, ότι είχε να τον δει από το 2021 και ότι την πήρε στο τηλέφωνο και της είπε “έρχομαι”, γιατί είχε κάποια συναυλία να κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθανόταν ότι δεν ήταν και πολύ καλά. Ήθελε να τονωθεί και τα υπόλοιπα τα έχουμε ακούσει πολλές φορές.

Το τρίτο στοιχείο αφορά πάλι την γιατρό, αλλά αυτό προέκυψε και από την έρευνα που έγινε στο ιατρείο. Δεν πήρε, όπως επιβάλλουν τα ιατρικά πρωτόκολλα, έγγραφη συναίνεση του ασθενούς για να προχωρήσει σε αυτή την ιατρική πράξη. Δηλαδή να τον ενημερώσει ότι χρησιμοποιούν το φλεβοκαθετήρα και ο άλλος φλεβοκαθετήρας κάνει άλλη δουλειά και κρατάει η ιστορία αυτή τρεις ώρες. Επιβάλλεται από τα πρωτόκολλα», τόνισε η Ιωάννα Μάνδρου.