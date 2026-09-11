Χανιά: Άγριος ξυλοδαρμός κοριτσιών – Συγκλονιστικό βίντεο με τις ανήλικες να «ρίχνουν» μπουνιές και κλωτσιές

Ένας απίστευτος ξυλοδαρμός σημειώθηκε στα Χανιά μεταξύ ανήλικων κοριτσιών, με τους αυτόπτες μάρτυρες να παρακολουθούν «παγωμένοι» και να καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό, που εξασφάλισε το zarpanews.gr, φαίνονται τα ανήλικα κορίτσια να βρίζονται μεταξύ τους, να πιάνονται στα χέρια και να χτυπιούνται με πρωτοφανή αγριότητα, μπροστά στα μάτια δεκάδων άλλων μαθητών σχολείου στα Χανιά της Κρήτης.

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Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κανείς δεν φαίνεται να επιχειρεί να τις χωρίσει. Αντίθετα, κινητά σηκώνονται και η συμπλοκή καταγράφεται από το πλήθος των μαθητών, σαν να πρόκειται για θέαμα.

Στα πλάνα φαίνεται ομάδα κοριτσιών να επιτίθονται με μανία σε μία ανήλικη με την οποία τσακώνονταν, και στη συνέχεια όλες μαζί ανταλλάζουν μπουνιές, ενώ την μια την σέρνουν από τα μαλλιά.

Οι υπόλοιποι μαθητές έχουν κάνει κύκλο και παρακολουθούν το περιστατικό. Κάποια στιγμή μία άλλη από τις ανήλικες ανεβαίνει πάνω στο πεσμένο κορίτσι και του δίνει αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

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«Μπουκέτο» ακούγεται να λέει κάποιος από τους παρευρισκόμενους στο σημείο, ενώ σα να μην έφτανε ο απίστευτης αγριότητας ξυλοδαρμός του ενός κοριτσιού, έρχεται στο τέλος μια ανατριχιαστική κλωτσιά από ένα άλλο κορίτσι που πλησιάζει.

Η βία γίνεται εικόνα, το κινητό γίνεται κάμερα και οι μαθητές μετατρέπονται από αυτόπτες μάρτυρες σε θεατές μιας σκληρής σκηνής που δεν θα έπρεπε ποτέ να θεωρείται «θέαμα».