Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στην κλινική στο Κολωνάκι – Καταθέτει τη Δευτέρα

Κάθε μαρτυρία είναι πολύτιμη στην έρευνα που γίνεται για να βγει στο φως όλη η αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς, που έπαθε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει εξελιχθεί σε θρίλερ καθώς λίγο πριν φύγει από τη ζωή φαίνεται ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με δύο γιατρούς να κατηγορούνται για τον θάνατό του.

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Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στα κρίσιμα σημεία των γεγονότων και έτσι τη Δευτέρα 14.09.2026, εκτός από τους δύο γιατρούς που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, θα καταθέσει ως μάρτυρας και ο οδηγός ταξί, που μετέφερε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τον τραγουδιστή, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Οι αντιφάσεις της γιατρού που του έκανε τη θεραπεία ήταν πολλές με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος.

Ο τραγουδιστής πριν φύγει από τη ζωή την Τετάρτη 09.09.2026, έφτασε στο ιατρείο με την γυναίκα ιατρό να τονίζει ότι όταν την επισκέφτηκε, βρισκόταν σε υπερδιέγερση και δεν φαινόταν καλά. Πράγμα που προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με το γιατί συνέχισε την διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

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Η μαρτυρία του οδηγού ταξί έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχει σύγκρουση ως προς την ακριβή ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο.

Από την πλευρά της, η γιατρός, Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής προσήλθε στο ιατρείο σε διαφορετική, μεταγενέστερη ώρα, όμως οι κάμερες ασφαλείας φαίνεται να έχουν καταγράψει την άφιξή του περίπου 3,5 νωρίτερα από την ώρα που κατέθεσε η γιατρός.

Για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία κατηγορούνται οι δύο γιατροί

Για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία του Γιώργου Μαζωνάκη, απαγγέλθηκε κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου, το μεσημέρι της Παρασκευής (11.9.26). Πρόκειται για αδίκημα που επισείει ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα (14.6.26). Η οικογένεια του τραγουδιστή θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με δόλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία για τους δύο γιατρούς, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συνδέεται άμεσα με την ιατρική πράξη που πήγε να κάνει στο ιατρείο Stem Cell του Κολωνακίου, αφού, όπως προέκυψε από την αυτοψία του ελληνικού FBI, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις διασωστών και λοιπών μαρτύρων, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν ήδη σε λειτουργία επί 42 λεπτά.

Αντίθετα, η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα, υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή πριν την έναρξη της πλασμαφαιρεσης και ενώ του έβαζε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα.