Συμβαίνει τώρα:
«Ουρές» χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: «Ουρές» χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρατηρούνται πολύ χαμηλές ταχύτητες
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε αρκετούς οδικούς άξονες της Αττικής γύρω στις 4:30 το απόγευμα της Παρασκευής (11.09.2026). Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό οι οδηγοί κινούνται σημειωτόν.

Στην κατεύθυνση προς Πειραιά, το μποτιλιάρισμα αρχίζει από το ύψος της Λυκόβρυσης και φτάνει έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, οι «ουρές» των αυτοκινήτων ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου η αυξημένη κίνηση ξεκινά από το ύψος της Ανθούσας και φτάνει έως και την έξοδο της Μεταμόρφωσης.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει, μεταξύ άλλων, και στην Ποσειδώνος.

Η ροή είναι πολύ πυκνή από τον Άλιμο έως την Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Δείτε LIVE την κίνηση στους δρόμους

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
163
129
121
117
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κατηγορούμενοι γιατροί έφτιαξαν εταιρεία στο όνομα της κόρης τους για να εισάγουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης
Ερωτήματα σχετικά τόσο με την επαγγελματική δραστηριότητα των κατηγορούμενων γιατρών όσο και με τα μηχανήματα που βρέθηκαν στην κλινική στο Κολωνάκι
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κατηγορούμενοι γιατροί έφτιαξαν εταιρεία στο όνομα της κόρης τους για να εισάγουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η ιατροδικαστική δεν έδειξε καρδιολογικό νόσημα – Βρέθηκαν πολλαπλά τρυπήματα στο κάθε χέρι
Τι ισχυρίζονται οι δύο γιατροί, ο 58χρονος «τα ρίχνει» στην σύζυγό του, δεν έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις στον τραγουδιστή πριν την πλασμαφαίρεση
Γιώργος Μαζωνάκης
Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ κοριτσιών στα Χανιά - Συγκλονιστικό βίντεο με τις ανήλικες να «ρίχνουν» μπουνιές και κλωτσιές
Στα πλάνα φαίνεται ομάδα κοριτσιών να επιτίθονται με μανία σε μία ανήλικη με την οποία τσακώνονταν, και στη συνέχεια όλες μαζί ανταλλάζουν μπουνιές, ενώ την μια την σέρνουν από τα μαλλιά
Ξυλοδαρμός
Newsit logo
Newsit logo