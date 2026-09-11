Κίνηση στους δρόμους: «Ουρές» χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε αρκετούς οδικούς άξονες της Αττικής γύρω στις 4:30 το απόγευμα της Παρασκευής (11.09.2026). Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό οι οδηγοί κινούνται σημειωτόν.

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Στην κατεύθυνση προς Πειραιά, το μποτιλιάρισμα αρχίζει από το ύψος της Λυκόβρυσης και φτάνει έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, οι «ουρές» των αυτοκινήτων ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου η αυξημένη κίνηση ξεκινά από το ύψος της Ανθούσας και φτάνει έως και την έξοδο της Μεταμόρφωσης.

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Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει, μεταξύ άλλων, και στην Ποσειδώνος.

Η ροή είναι πολύ πυκνή από τον Άλιμο έως την Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

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