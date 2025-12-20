Γιώργος Μαζωνάκης: «Τον βοήθησα ανθρώπινα και εισέπραξα αχαριστία» λέει πρώην συνεργάτης του τραγουδιστή

Ο επιχειρηματίας και πρώην συνεργάτης του τραγουδιστή παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι!» και υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης του οφείλει χρήματα. Τόνισε πως δεν κρύβεται πίσω από την καταγγελία του νεαρού μουσικού για τον καλλιτέχνη. Ανέφερε πως βοήθησε τον τραγουδιστή σε δύσκολες στιγμές του και εισέπραξε από εκείνον αχαριστία.

Όπως πιστεύει ο πρώην συνεργάτης του καλλιτέχνη, ο Γιώργος Μαζωνάκης γίνεται κατά καιρούς «πιόνι» στα χέρια ορισμένων που τον συμβουλεύουν. Για το πολυσυζητημένο «ναυάγιο» της συνεργασίας τους, σε νυχτερινό κέντρο που διατηρεί στην Αθήνα, ανέφερε πως υπήρξε μεταξύ τους συνάντηση και πως σεβάστηκε την επιθυμία του καλλιτέχνη. Και τότε πάντως, όπως υποστήριξε, του είπε πως υπάρχουν οφειλές απέναντί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην συνεργάτης τονίζει πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και πως θα κινηθεί νομικά. «Το όνομά μου κακώς το έμπλεξαν, αλλά θα στείλω εξώδικο. Δε διεκδικεί κανένας τίποτα. Ούτε ενδιαφέρον υπάρχει καλλιτεχνικό. Αυτά είναι λυμένα, ξεκαθαρισμένα από το καλοκαίρι. Δε συμφωνούσε ο Γιώργος με την πρόταση που του έκανα εγώ. Αυτά τώρα δεν υφίστανται, είναι από την άλλη πλευρά για να δημιουργήσουν εικόνα και να καλύψουν κάτι που δεν έχω εγώ καμία σχέση».

«Θα μιλήσουν με τον δικηγόρο μου. Αυτά που λένε πρέπει να στέκουν. Δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα. Δεν με συνέφερε εμένα να τραγουδήσει στο μαγαζί το δικό μου ο Μαζωνάκης μόνος του με παιδιά που να του αρέσουν αυτουνού».

«Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα, δεν απείλησε κανένας κανέναν. Την αλήθεια την ξέρω εγώ και την ξέρει και ο Γιώργος. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Αυτά είναι της φαντασίας τους. Να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα θέλουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για το εάν ο τραγουδιστής του οφείλει χρήματα, δήλωσε: «Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον βοήθησα παραπάνω από τον καθένα όταν ήταν μόνος του μέσα στο Δρομοκαΐτειο. Βγήκε και με ευχαρίστησε. Τότε δεν υπήρχε συνεργασία. Εγώ όμως ανθρώπινα τον βοήθησα. Όταν βοηθάς, το επόμενο βήμα είναι να εισπράξεις αχαριστία. Το παιδί αυτό δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ποιοι είναι οι άνθρωποι που τον βοηθούν. Κάποιοι του λένε τώρα πες αυτά, κάνε εκείνα, τα κάνει».

Όσο για το εάν γνώριζε τον Στέφανο Παπαδόπουλο, ο επιχειρηματίας ανέφερε: «Το παιδί αυτό το έφεραν αυτοί στο μαγαζί. Δεν έχω καμία σχέση εγώ».