Στέφανος Παπαδόπουλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπάθησε να με αποτρέψει από το να κάνω μήνυση

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και μίλησε για την πολύκροτη υπόθεση. Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπάθησε να τον «φρενάρει» όταν έμαθε πως σκοπεύει να τον καταγγείλει. Δεν εξήγησε πάντως τον τρόπο που ο δημοφιλής καλλιτέχνης προσπάθησε να αποτρέψει την καταγγελία του. Ο νεαρός μουσικός δήλωσε αποφασισμένος να το φτάσει μέχρι τέλους, άφησε αιχμές για τον τρόπο που παρουσιάστηκε το θέμα από τα ΜΜΕ και εξήγησε για ποιον λόγο, δεν μίλησε ποτέ στην οικογένειά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που έκανε πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο που θα εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, έχει αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στον δικηγόρο του. Ο Στέφανος Παπαδόπουλος προσπάθησε να περιγράψει το πώς βιώνει την υπόθεση και τη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει απέναντι στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό που γίνεται στα κανάλια δεν προωθεί κι άλλα άτομα, να μιλήσουν. Ο καθένας θα μιλήσει όταν νιώσει άνετος. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Προσπάθησε να με αποτρέψει ο Γιώργος Μαζωνάκης, από το να κάνω μήνυση. Θα το φτάσω μέχρι τέλους. Δεν ήταν όνειρό μου να φτάσω μέχρι εδώ και να εμπλακώ σε αυτή την υπόθεση. Δεν γνώριζε η οικογένειά μου. Γνωρίζω κι άλλους που έχουν έρθει σε αντίστοιχη θέση. Όταν είναι έτοιμοι θα μιλήσουν».

«Δεν ξέρω πώς μαθεύτηκε ότι θα κάνω κάποια μήνυση. Μπορεί να είχε βγει γι’ άλλο παιδί, εύχομαι να βγουν κι άλλα παιδιά και να μη φοβούνται να μιλήσουν. Έχω αποφασίσει ότι θα το πάω μέχρι τέλους. Ήταν στα 21 μου να μπλέξω με τέτοια πράγματα (τους εκβιασμούς); Ήταν το όνειρο της ζωής μου; Δεν έχω κάτι να απαντήσω, το θεωρώ ανούσιο. Να αποδείξω τι; Ότι δεν είμαι ελέφαντας; Ότι είμαι εκβιαστής;

Η οικογένειά μου η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζε. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις στην οικογένειά σου για κάτι τέτοιο, είναι πιο εύκολο να μιλήσεις σε φίλο σου. Γνωρίζω ανθρώπους. Όταν νιώσει ο καθένας έτοιμος, ας βγει. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ότι κάποιος που θέλει να κάνει κάτι σοβαρό, είτε στον δικό μας χώρο είτε γενικά, ό,τι έχει να κάνει με θέμα την προβολή, να μην πρέπει να περάσει το κρεβάτι υψηλότερου στελέχους» τονίζει ο 21χρονος τραγουδιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός μουσικός καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο. Υποστηρίζει πως όλα αυτά συνέβησαν μέσα στο νυχτερινό κέντρο που επρόκειτο να συνεργαστούν στην Αθήνα, την περασμένη Άνοιξη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει πως πίσω από την καταγγελία κρύβεται επιχειρηματίας, με τον οποίο ο ίδιος βρίσκεται σε αντιπαράθεση.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος προσπαθεί όπως λέει να διαχειριστεί την κατάσταση που διαμορφώθηκε και σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του, με τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί.