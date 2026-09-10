Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο ντοκουμέντο με το ασθενοφόρο να φτάνει στο ιατρείο του Κολωνακίου για να τον παραλάβει

Για πάνω από 55 λεπτά διασώστες και γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στον γνωστό τραγουδιστή χωρίς να καταφέρνουν να τον επαναφέρουν
Η στιγμή που φτάνει στο ιατρείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Η στιγμή που φτάνει στο ιατρείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
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Ένα βίντεο – ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να διασχίζει τους δρόμους του Κολωνακίου και να φτάνει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 16:23 το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026) με το ασθενοφόρο να έχει αναμμένο τον φάρο και τις σειρήνες και να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να φτάσει στο σημείο για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το όχημα του ΕΚΑΒ στρίβει από την οδό Ηρώδου Αττικού στην οδό Καρνεάδου και μετά από λίγα μέτρα σταματά προκειμένου να παραλάβει τον γνωστό τραγουδιστή.

Τόσο το πλήρωμα του συγκεκριμένου οχήματος όσο και ο διασώστης του ΕΚΑΒ που είχε φτάσει με μηχανή λίγα λεπτά νωρίτερα, προσπάθησαν με ΚΑΡΠΑ να επαναφέρουν στη ζωή τον καλλιτέχνη, κάτι που έκαναν και κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο «Ελπίς».

Στο νοσοκομείο οι γιατροί πάλεψαν για 55 λεπτά ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και στις 17:40 επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Κλιμάκιο του ελληνικού FBI και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου ξεκίνησαν σήμερα αυτοψία στο ιατρείο με σκοπό να βρεθούν στοιχεία για την υπόθεση.

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