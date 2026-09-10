Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν η μητέρα του χόρεψε ζεϊμπέκικο με το «Ώρες Μικρές» στη συναυλία του

Στη συναυλία που είχε δώσει ο τραγουδιστής στο Κατράκειο, το 2022, ζήτησε από τον πατέρα του να ανεβάσει στην σκηνή την μητέρα του για να χορέψει
Ο Γιώργος Μαζωνάκης με την μητέρα του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης με την μητέρα του / Φωτογραφία NDP
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Ήταν Σεπτέμβριος του 2022 όταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε ανέβει στην σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου για να χορέψει βαρύ ζεϊμπέκικο, υπό την μουσική του γιου της.

Η εικόνα της Κλειούς να χορεύει με περηφάνεια το «Ώρες Μικρές» -ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη-, στο σήμερα, όπου έχει φύγει από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής, προκαλεί ρίγη.

Πριν από 4 χρόνια, οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν στο γνωστό θέατρο της Νίκαιας για να καμαρώσουν το παιδί του να ερμηνεύει τραγούδια που έχουν αφήσει ιστορία.

Ενώ ο γνωστός τραγουδιστής ερμήνευε, σταμάτησε τους μουσικούς και ζήτησε από τον πατέρα του που καθόταν στο κοινό, να ανεβάσει την μητέρα του στην σκηνή.

@kou.geo

The last dance with his mother. Stay strong Mrs Kleio🙏 #giorgosmazonakis #mazonakis #osozwmazw #greektiktok #rip

♬ original sound – kou.geo

«Σε αυτό το σημείο θέλω να πω του πατέρα μου να ανεβάσει τη μάνα μου στη σκηνή να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο άμα γουστάρει, γιατί άμα δε γουστάρει μπορεί να με βρίσει κιόλας» είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τότε, η μητέρα του ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο με το «Ώρες Μικρές».

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων, μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

giorgos mazonakis mitera ndp

Ο τραγουδιστής είχε προγραμματίσει θεραπεία πλασμαφαίρεσης που δεν ολοκληρώθηκε καθώς ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία.

Πάνω από 55 λεπτά οι γιατροί πάλευαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, χωρίς να το καταφέρνουν.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ σε όλη την Ελλάδα, που έχασε έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες της. Οι αρχές τώρα επικεντρώνονται στο ιατρείο του Κολωνακίου με σκοπό να βρουν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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