Ελλάδα

Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη μετά από επεισόδιο σε πτήση

Δύο Βρετανοί επιβάτες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μετά από φερόμενη επιθετική συμπεριφορά
Πηγή φωτό: iStock
Πηγή φωτό: iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες το βράδυ (9/9/2026) αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο, έπειτα από επεισόδιο με δύο επιβάτες.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν συμμορφώνονταν στις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, πρόκειται για δύο υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου, ηλικίας 39 και 42 ετών, οι οποίοι φέρονται να προκαλούσαν αναστάτωση και να επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες.

Ο 39χρονος φέρεται, επίσης, να βιντεοσκοπούσε μέλη του πληρώματος, ενώ ο 42χρονος είχε εντοπιστεί να καπνίζει στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Μετά την προσγείωση στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης Αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη των δύο επιβατών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Το αεροσκάφος, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, συνέχισε κανονικά την πτήση του προς τη Ρόδο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
262
124
114
99
94
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: Στο στόχαστρο των αρχών οι «αναγεννητικές» θεραπείες των γιατρών – Η πλασμαφαίρεση και τα τελευταία κρίσιμα λεπτά
Ο έλεγχος για τη νομιμότητα λειτουργίας του ιατρείου, η θεραπεία που είχε προγραμματιστεί και τα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα
κολωνακι 7
Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα τελευταία λεπτά και η ιατροδικαστική
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός αν πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, για την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο έγιναν και όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις
Γιώργος Μαζωνάκης
Newsit logo
Newsit logo