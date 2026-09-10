Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη μετά από επεισόδιο σε πτήση

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες το βράδυ (9/9/2026) αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο, έπειτα από επεισόδιο με δύο επιβάτες.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν συμμορφώνονταν στις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

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Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, πρόκειται για δύο υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου, ηλικίας 39 και 42 ετών, οι οποίοι φέρονται να προκαλούσαν αναστάτωση και να επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες.

Ο 39χρονος φέρεται, επίσης, να βιντεοσκοπούσε μέλη του πληρώματος, ενώ ο 42χρονος είχε εντοπιστεί να καπνίζει στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Μετά την προσγείωση στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης Αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη των δύο επιβατών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Το αεροσκάφος, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, συνέχισε κανονικά την πτήση του προς τη Ρόδο.