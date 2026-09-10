Ηλίας Θεοδωρόπουλος: Ποιος είναι ο επικεφαλής της κλινικής «Stem Cell» όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι παθολόγος και επικεφαλής της ιδιωτικής κλινικής «The Stem Cell Clinic» στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την ανακοπή και τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (09-09-2026) και ο γιατρός κλήθηκε να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις του. Αρνείται πως έγινε λάθος, ανέφερε πως η σύζυγός του ήταν εκείνη που διαχειριζόταν το ιατρείο και παρακολουθούσε τον καλλιτέχνη και υπογράμμισε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως τα πάντα ήταν νόμιμα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στην κλινική και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς σφυγμό, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ανέφερε πως ο ίδιος δεν είχε εμπλοκή με τη συγκεκριμένη θεραπεία που ακολουθούσε ο καλλιτέχνης. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν η κλινική, επιτρεπόταν νομικά να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και να εκτελεί μια τόσο σύνθετη και επεμβατική μέθοδο όπως η πλασμαφαίρεση.

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Μέσα από την ιστοσελίδα του ιδιωτικού ιατρείου του, ο γιατρός παρουσιάζει τη δραστηριότητά του ως μια προσπάθεια «καινοτομίας σε μια νέα εποχή στην ιατρική». Από το βιογραφικό στην ιστοσελίδα του ιδιωτικού ιατρείου προκύπτει ακόμη ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια. Όπως αναφέρεται, στο ιατρείο συνδυάζεται η συμβατική ιατρική με πρακτικές που χαρακτηρίζονται ως εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, μεταξύ των οποίων η ομοιοπαθητική, με τον γιατρό να περιγράφει την προσέγγισή του ως «ολιστική».

«Το τελευταίο κεφάλαιο στην ιατρική πορεία του dr. Ηλία Θεοδωρόπουλου αφορά την πρωτοποριακή χρήση πολυδύναμων βλαστοκυττάρων CD34+», αναφέρει η ιστοσελίδα της κλινικής. «Τον τελευταίο χρόνο, έχει επικεντρωθεί στη θεραπεία ποικίλων παθήσεων χρησιμοποιώντας αυτά τα κύτταρα, έχοντας παρατηρήσει εντυπωσιακά κλινικά αποτελέσματα σε πολυάριθμες περιπτώσεις. Αυτό το πρωτοποριακό έργο αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής του στην εξέλιξη των ιατρικών πρακτικών και στην προσφορά στους ασθενείς του των καλύτερων σύγχρονων θεραπευτικών επιλογών», επισημαίνεται.

Σε συνεντεύξεις του πάντως, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μιλούσε για «θεραπεία με κύτταρα CD34+». Δεν προκύπτει ότι αυτή η διαδικασία ταυτίζεται με την πλασμαφαίρεση στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος διαφήμιζε τη σχετική θεραπεία και σε βίντεο που είχαν αναρτηθεί στο YouTube, υπήρχαν δηλώσεις ασθενών, οι οποίοι έλεγαν πως άλλαξε η ζωή τους. «Με βοήθησε πραγματικά η θεραπεία. Αυτό το μηχάνημα βοήθησε τα δάχτυλά μου και ολόκληρο το σώμα μου να γίνει πιο ευλύγιστο και πιο νεανικό» ανέφερε ασθενής του γιατρού.

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Ο γιατρός στο παρακάτω βίντεο περιέγραφε: «Μέχρι τώρα, περισσότεροι από 200 ασθενείς μου έχουν λάβει τη δική μου θεραπεία με βλαστοκύτταρα CD34+. Όλοι τους εκφράζουν την άποψη ότι είδαν βελτίωση στα ιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν».

Η πλασμαφαίρεση είναι μια εντελώς διαφορετική, εξαιρετικά σύνθετη και επεμβατική μέθοδος (καθαρισμός του πλάσματος του αίματος). Δεν υπήρχε πουθενά στο διαφημιστικό ή ενημερωτικό υλικό της κλινικής του γιατρού. Τα σχετικά βίντεο αναφέρουν ότι παίρνουν αίμα από μια περιφερική φλέβα του ασθενούς, το βάζουν στη συσκευή «Smart M-Cell» για φυγοκέντρηση ώστε να απομονώσουν τα βλαστοκύτταρα, και μετά τα επιστρέφουν στον ασθενή με ενδοφλέβιο ορό.

Στις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων διάφορες θρησκευτικές εικόνες (της Παναγίας και Αγίων), μία πανοπλία σαμουράι, ένα σπαθί σε γυάλινη προθήκη που μοιάζει με ιαπωνικό κατάνα, ένα ποδήλατο, κάποια κόκκινα γάντια και μερικές ζωγραφιές.