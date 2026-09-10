Ματίνα Παγώνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται μόνο σε 4 νοσοκομεία στην Αθήνα»

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με την πλασμαφαίρεση και την διαδικασία που ακολουθήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Μιλώντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη η Ματίνα Παγώνη επισήμανε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε δηλωθεί ως «απλό παθολογικό ιατρείο συνεργαζόμενο».

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«Ο φάκελος μέσα λέει ότι είναι απλό παθολογικό ιατρείο συνεργαζόμενο, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο μέσα που να λέει ότι υπάρχει ειδικό μηχάνημα, πλασμαφαίρεσης, και να έχει δηλωθεί από ποια ομάδα λειτουργείται», ανέφερε.

«Μέχρι το 2025 το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε. Βεβαίως, το μηχάνημα προφανώς πήγε μετά», είπε, υπογραμμίζοντας ότι, κατά την άποψή της, η ύπαρξη του εξοπλισμού θα έπρεπε να έχει δηλωθεί.

Εξήγησε και πως τι ακριβώς είναι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή ιατρική πράξη, αλλά για εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδο.

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«Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό που νομίζουν όλοι, ότι πάμε, μπαίνουμε, κάνουμε μια πλασμαφαίρεση και φεύγουμε. Είναι μια εξωσωματική εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδος που απομακρύνουμε τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος, το πλάσμα είναι το υγρό κομμάτι του αίματος», ανέφερε.

Πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων σε βαριά αιματολογικά και νευρολογικά νοσήματα, καθώς και σε αυτοάνοσα. «Όχι, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια της.

Όπως ανέφερε η Ματίνα Παγώνη Αθήνα η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος πραγματοποιείται σε 4 νοσοκομεία: στο Γεννηματάς, το Αττικό, το Λαϊκό και τον Ευαγγελισμό.

Όπως ανέφερε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, με τη συμμετοχή αιματολόγου και, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς, άλλων ειδικοτήτων, καθώς και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

«Ποια ομάδα θα έκανε την πλασμαφαίρεση;»

Δεν παρέλειψε να θέσει μια σειρά από ερωτήματα για το ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη και τους λόγους για τους οποίους υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.

«Τα ερωτήματα, λοιπόν, είναι ότι πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να κάνει αυτό, με ποιο ιστορικό, γιατί έπρεπε να κάνει πλασμαφαίρεση, ποια ήταν τα αίτια που έπρεπε να μπει, ποια ομάδα θα έκανε την πλασμαφαίρεση», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από επιπλοκές, οι οποίες, όπως είπε, πρέπει να μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα.

«Θα μπορούσε να συμβεί το εξής, γι’ αυτό είπα ότι πρέπει να υπάρχει ένα team και να γίνεται σε νοσοκομεία συγκεκριμένα: να κάνει μια μεγάλη υπόθεση, να κάνει μια αλλεργική αντίδραση, να κάνει διαταραχές στην πήξη ο άρρωστος αυτός. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι επιπλοκές πρέπει να αντιμετωπιστούν», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη ότι πριν από μια τέτοια διαδικασία απαιτείται πλήρης έλεγχος του ασθενούς, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες η πλασμαφαίρεση δεν ενδείκνυται.

«Γιατί οι δυο γιατροί δεν τον συνόδεψαν στο νοσοκομείο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ματίνα Παγώνη στο γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στο ιατρείο.

«Και εγώ θα σας πω κάτι που αυτή τη στιγμή με λυπεί ιδιαίτερα: όλοι μας, ως γιατροί και ως άνθρωποι πάνω απ’ όλα, όταν έχουμε ένα περιστατικό, όχι επειδή ήταν ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, ένα νέο άνθρωπο, που μας παθαίνει ανακοπή. Είμαστε στο ιατρείο μας. Δεν θα πρέπει να συνοδεύσουμε αυτό το περιστατικό στον νοσοκομείο και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους;» ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Γιατί οι δυο γιατροί δεν συνόδεψαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο μετά την ανακοπή που έπαθε;»

«Το ιατρείο αυτό ήταν εξοπλισμένο με απινιδωτή, με όλα αυτά που χρειάζονται όταν ξεκινάς να κάνεις τέτοιες παρεμβάσεις», είπε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η κ. Παγώνη κατέληξε ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποτυπωθούν σε πλήρη φάκελο, κάνοντας λόγο και για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.