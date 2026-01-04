Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του ανιψιού και συνεργάτη του, Αντώνη – Έζησα περισσότερα χρόνια δίπλα στον θείο μου, παρά με τον πατέρα μου

Σπαρακτικό είναι το τελευταίο αντίο του ανιψιού και για πολλά χρόνια συνεργάτη του Γιώργου Παπαδάκη, Αντώνη Παπαδάκη, που πορεύτηκαν μέχρι το τέλος της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα την περασμένη σεζόν, μαζί.

Όπως τονίζει ο ίδιος σε ανάρτησή του στα social media, μεταξύ άλλων, η τελευταία αγκαλιά που έδωσαν ήταν επαγγελματική και αναφέρεται στην τελευταία εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, με τον Γιώργο Παπαδάκη να λυγίζει στον αέρα όπως και οι συνεργάτες του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Παπαδάκη

«Η τελευταία μας αγκαλιά, γ@@@το ήταν επαγγελματική…

Μετά το Μάρκο ήσουν εσύ κι ο Στρατής…

Πολλά μας χώριζαν, πολλά μας ένωναν. Το αίμα ποτέ δεν γίνεται νερό.

Έζησα περισσότερα χρόνια δίπλα στον θείο μου… Παρά με τον πατέρα μου.

Ο Μάρκος μας άφησε με τον ίδιο τρόπο νωρίς. Η Μαρία μετά…

Λάτρευα τις στιγμές που τσακωνόμασταν για τα θέματα… ήσουν πάντα δίπλα…

Δεν πρόλαβες να απολαύσεις τα εγγόνια σου. Ήσουν όμως πάντα εκεί για όλους…

Αυτά…

Γιώργο, πρόσεχε το Μάρκο εκεί πάνω και το Μαράκι μας».

Ο Γιώργος Παπαδάκης, έφυγε απρόσμενα από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 04.01.2026, από οξύ έμφραγμα και σκόρπισε θλίψη η είδηση θανάτου του τόσο στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο όσο και στα εκατομμύρια τηλεθεατών που τον συνόδευαν όλα αυτά τα χρόνια.