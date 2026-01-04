Γιώργος Παπαδάκης: Τα δάκρυα στο τελευταίο «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσίασε το 2025

Με δάκρυα στα μάτια και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα έπεσε η αυλαία του «Καλημέρα Ελλάδα», την Παρασκευή 4 Ιουλίου του 2025. Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν κατάφερε να κρύψει την έντονη συναισθηματική του φόρτιση. Βούρκωσε και στο τέλος έβαλε τα κλάματα μπροστά στις κάμερες. Συγκινημένος στο πλατό του ΑΝΤ1 και περιστοιχισμένος από στενούς συνεργάτες του, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές που τον τίμησαν διαχρονικά.

Στους τίτλους τέλους του «Καλημέρα Ελλάδα» προβλήθηκαν εικόνες του παρουσιαστή στο πέρασμα των χρόνων. Ο Γιώργος Παπαδάκης ξεκίνησε αυτό το τηλεοπτικό ταξίδι στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και το συνέχισε μέχρι το 2025 με ιδιαίτερη επιτυχία. Όπως είπε, στόχος του ήταν να παραμείνει στο κανάλι και να συνεχίσει με διαφορετικό ρόλο.

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση πραγματικά δεν δείχνει τα πραγματικά συναισθήματα του ανθρώπου. Είναι εύκολο να συγκινηθείς στην τηλεόραση. Είναι λες και έχουμε ένα κουμπί και το πατάμε να δείξουμε ότι είμαστε ευαίσθητοι» είπε λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Θοδωρή ευχαριστώ! Άξιος συνεχιστής του Μίνωα Κυριάκου. Εδώ και 34 χρόνια με αντέξανε και άντεξα. Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά. Δεν θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου», είπε και ξέσπασε σε κλάματα.

Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, κατά τη διάρκεια σύνδεσης με τη βόρεια Ελλάδα. «Μπορεί να κλείνει σήμερα αυτός ο κύκλος του “Καλημέρα Ελλάδα” με τον Γιώργο Παπαδάκη, όμως για μένα αυτή η σύνδεση, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντική. Από το 2004 με άρπαξε κυριολεκτικά από το δελτίο και με τοποθέτησε σε αυτή τη θέση, στη Θεσσαλονίκη. Κι όλα αυτά τα χρόνια», είπε σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Παπαδάκης θέλησε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες, αλλά και τον -επί χρόνια- συνεργάτη του, Γιώργο Γρηγοριάδη. «Σε ευχαριστώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Σου εύχομαι καλή συνέχεια ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή σου» του είπε ο πολύπειρος παρουσιαστής.

Ο Βαγγέλης Περρής μπήκε στο στούντιο και προχώρησε σε χειροφίλημα του παρουσιαστή. «Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθε» του είπε ο Γιώργος Παπαδάκης. «Αυτό έλειπε» του απάντησε εκείνος.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αναφερθεί σε αυτά τα 34 χρόνια καριέρας μπροστά από τις κάμερες, ενώ έχει ευχαριστήσει τους τηλεθεατές για την στήριξη που του έδειξαν.