Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα σήμερα η κηδεία του δημοσιογράφου – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας αναμένεται να ειπωθεί σήμερα (08.01.2026) στις 10:30 το πρωί, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη. Ο μεγάλος δημοσιογράφος, που με τον θάνατό του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του και τους φίλους του, έφυγε από τη ζωή εντελώς ξαφνικά, στις 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 χρόνων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη ζητά να γίνει δωρεά είτε στο «Εργαστήρι», τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία, είτε στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Στην ανακοίνωσή της, ευχαριστεί τον κόσμο για τον σεβασμό, την υποστήριξη και την κατανόηση που είχε μετά τον θάνατο του δημοσιογράφου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων. Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας. Η σύζυγος, Τίνα, τα παιδιά, Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος και τα εγγόνια Γιώργος και Αλέξανδρος».

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του

Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά μετά τον αναπάντεχο θάνατο του 74χρονου δημοσιογράφου.

Ο γιος του, Φοίβος Παπαδάκης, έκανε ανάρτηση, με αφορμή τον φόρο τιμής που απέτισε η ΚΑΕ του Παναθηναϊκού.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν γνήσιος οπαδός της πράσινης ομάδας, και έτσι, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, προβλήθηκε στην γιγαντοοθόνη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του.

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «αποχαιρέτησε» τον Γιώργο Παπαδάκη με ένα συγκινητικό βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο!#paobc pic.twitter.com/9mLlISl0eB — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 6, 2026

Ο Φοίβος Παπαδάκης δημοσιοποίησε στο Instagram τη σχετική εικόνα και έγραψε «ευχαριστώ» στους υπεύθυνους της ομάδας μπάσκετ του τριφυλλιού.