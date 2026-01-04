Γιώργος Παπαδάκης: Το «Καλημέρα Ελλάδα», η γυναίκα της ζωής του και οι σταθμοί της πορείας του

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή στα 74 χρόνια του, μετά από μια λαμπρή πορεία στη δημοσιογραφία και στην τηλεόραση. Ο παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, επί 33 ολόκληρα χρόνια, άφησε ανεξίτηλα χαραγμένο το δικό του αποτύπωμα στον τηλεοπτικό σταθμό που εργαζόταν. Πάντα με όνειρα και φιλοδοξίες. Με χαμόγελο και εύστοχες ερωτήσεις στους καλεσμένους του. Με εμπειρία, με το δικό του μοναδικό τρόπο, που τον έφερνε για χρόνια στην κορυφή της τηλεθέασης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης που πέθανε το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. Επόμενη επαγγελματική στέγη για τον ίδιο ήταν ο ΑΝΤ1, που έγινε δεύτερο σπίτι του. Το «Καλημέρα Ελλάδα» κατάφερε να γίνει η μακροβιότερη τηλεοπτική εκπομπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου του 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης εμφανίστηκε για τελευταία φορά ως παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα». Συγκινημένος στο πλατό του ΑΝΤ1 και περιστοιχισμένος από στενούς συνεργάτες του, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές που τον τίμησαν διαχρονικά.

Λίγες μέρες αργότερα παραχώρησε συνέντευξη και μίλησε για την οικογένεια και τη σύζυγό του. «Δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω κορίτσι αλλά έχω το κοριτσάκι μου, την γυναίκα μου» είχε πει ο Γιώργος Παπαδάκης, αναφερόμενος στην σύζυγό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», στα τέλη Μαΐου του 2025, ξετύλιξε το φιλμ της επαγγελματικής του πορείας, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» χωρίς εκείνον στο τιμόνι και προσπάθησε να δώσει απαντήσεις σε αιχμές ορισμένων για τις επιλογές και τη φιλοσοφία του. Ανέφερε πως «αυτό που έρχεται είναι καλύτερο από αυτό που φεύγει».

«Στις συσκέψεις που κάναμε μοίραζα μέχρι και ρόλους πάνω στην ανάπτυξη του θέματος, όχι ποιος θα είναι καλός ή κακός. Από εκεί και πέρα μπορούσαν ελευθέρα να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Αλλά τι έγινε. Κάτι το οποίο με αδίκησε είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που ήρθαν και συνεργαστήκαμε, δεν είχαν ξανακάνει ποτέ τηλεόραση και δεν είχαν δημοσιογραφήσει ποτέ. Γα το 80% ήταν η πρώτη τους επαφή με τη δημοσιογραφία και η πρώτη τους επαφή με την τηλεόραση. Προκαλώ πολλά από αυτά τα παιδιά, αν δεν είναι έτσι να βγουν να το πουν».

Επιπλέον, ο Γιώργος Παπαδάκης τοποθετήθηκε και για τη διάδοχη κατάσταση στην πρωινή ζώνη του σταθμού, ξεκαθαρίζοντας πως «Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα αναλάβει την πρωινή ζώνη τη νέα σεζόν. Θα εξηγήσω γιατί. Αν επιχειρούσα να εμπλακώ στη διαδικασία διαδοχής -αν υπάρξει απόφαση του σταθμού να συνεχίσει την εκπομπή- θα έλεγαν “Μπάστα ρε φίλε! 34 χρόνια ήσουν θρονιασμένος σε μια καρέκλα και δεν κούναγες ρούπι. Και τώρα που έφυγες, θέλεις να επηρεάσεις τη διάδοχη κατάσταση για να είναι του χεριού σου; Και να είσαι απών/παρών στη διαδικασία;”.

Θα ήταν απαράδεκτο. Έχω τις αγωνίες και τις ανησυχίες μου και πιστεύω ότι ουδείς αναντικατάστατος. Αυτό που θα έρθει θα είναι πολύ καλύτερο. Μη φανεί αυτοαναφορικό αυτό που θα πω αλλά μπήκαν τα θεμέλια. Νομίζω ήρθε ο καιρός για το διαφορετικό. Τα πράγματα έχουν αλλάξει».

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός δημοσιογράφος είχε αναφέρει: «Το ρεκόρ που έχω κάνει στα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης δεν είναι η επιτυχία στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά το γεγονός ότι για 35 χρόνια ήρθα σε ένα κανάλι και έμεινα σε αυτό. 35 χρόνια είμαι εδώ. Ο ΑΝΤ1, για να είμαστε ειλικρινείς, με πίστεψε, υπήρξε πάρα πολλή δύναμη από την πλευρά τη δική τους (σ.σ. της οικογένειας Κυριακού) για να δεχτούν ένα τύπο, ο οποίος έλεγε πράγματα τα οποία τότε δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν».

Γιώργος Παπαδάκης: Τα φτωχικά χρόνια και η δημοσιογραφία

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε καταγωγή από την Κρήτη, αλλά γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951. Στις 8 Ιουνίου 2020 είχε βρεθεί και πάλι στην εκπομπή «Ενώπιος ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου και είχε μιλήσει για το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία αλλά και τα διάφορα επαγγέλματα που αναγκάστηκε να κάνει σε νεαρή ηλικία.

«Δουλεύω από 12 ετών, δεν θέλω να το κάνω μελό… Ήταν πολύ φτωχή η οικογένειά μου, ο πατέρας μου ήταν μαρμαράς. Είχε πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και η αδελφή μου. Έχω κάνει όλες τις δουλειές που μπορείς να φανταστείς. Μέχρι που έχω σηκώσει και στεφάνια σε νεκροταφείο. Έχω δουλέψει σε οικοδομή, σε εργοστάσιο, σε περίπτερο. Ήθελα να σπουδάσω κοινωνιολογία στο Παρίσι και μια οικογένεια ήθελε να με στείλει, αλλά δεν μπόρεσα να πάω, έπρεπε να μείνω για να συντηρήσω το σπίτι, εγώ και ο αδελφός μου ουσιαστικά», είχε εξομολογηθεί ο παρουσιαστής.

«Ο αδελφός μου, 5 χρόνια μεγαλύτερος, είχε έναν φίλο στη δημοσιογραφία. Από όλους τους φίλους του, εγώ εκείνον θαύμαζα. Δεν πίστευα ότι θα μπω στον χώρο της δημοσιογραφίας. Άλλωστε δεν είχα δυνατότητα για σπουδές. Σιγά σιγά, όταν μεγάλωσα, με πήρε κοντά του αυτός. Χτύπησα πόρτες και άνοιξαν. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και σε ραδιόφωνο και σε εφημερίδες και στην τηλεόραση. Η πρώτη μου δουλειά στη δημοσιογραφία ήταν στο κρατικό ραδιόφωνο, έκανα και αποστολές και ρεπορτάζ, όλα τα έχω κάνει», είχε αναφέρει ακόμα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Γιώργος Παπαδάκης: Η καριέρα στην τηλεόραση

Ο Γιώργος Παπαδάκης πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Τη σεζόν 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής και ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου». Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη κάρτα», το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».

Από το 1992 και μετά, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα». Η εκπομπή μεταδιδόταν ανελλιπώς έως το 2011, ενώ από το 2011 μέχρι το 2015, είχε αλλάξει όνομα και λεγόταν «Πρωινό ΑΝΤ1». Ωστόσο, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, μετονομάστηκε ξανά σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του παρουσιαστή.

Πολλοί καταξιωμένοι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς με την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και κάποιοι από αυτούς ξεκίνησαν την πορεία τους μέσω αυτής. Η Μαρία Μπαλοδήμου ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 2003, όπως και ο Γιώργος Αυτιάς, που έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Η Τατιάνα Στεφανίδου υπήρξε συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Παπαδάκη από το 1994 μέχρι το 1996, ενώ η Βίκυ Χατζηβασιλείου ήταν ρεπόρτερ της εκπομπής από το 1992 μέχρι το 2000 παρουσιάζοντας θέματα από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η Ελένη Τσαγκά υπήρξε συμπαρουσιάστρια και ρεπόρτερ της εκπομπής τη δεκαετία του 1990.

Η προσωπική ζωή του παρουσιαστή

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παντρευτεί δύο φορές. Η δεύτερη σύζυγός του, η Τίνα Παπαδέλη, ήταν επίσης δημοσιογράφος και γνωρίστηκαν στον ΑΝΤ1, όπως έχει αποκαλύψει ο παρουσιαστής στο παρελθόν. Είχαν διαφορά ηλικίας 14 χρόνια και ζούσαν ευτυχισμένοι εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, απέκτησαν μαζί και δύο γιους, τον Φοίβο και τον Ιάσονα. Επίσης, ο Γιώργος Παπαδάκης από τον πρώτο του γάμο είχε άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον έχει κάνει και παππού. Ο παρουσιαστής ευτύχισε να δει δύο εγγόνια, τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο.

Γιώργος Παπαδάκης: Η εξομολόγηση για τα αδέλφια που έχει χάσει

Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πάει στην εκπομπή «I Love Σου Κου» που παρουσίαζε η Μπέττυ Μαγγίρα στον ΑΝΤ1 είχε προβεί σε μία προσωπική αποκάλυψη για τα αδέλφια του. Όπως εξομολογήθηκε, οι γονείς του πέθαναν νωρίς και εκείνος μαζί με τον αδελφό του, ανέλαβαν την ανατροφή και τη φροντίδα της αδελφής τους, Μαρίας, η οποία έπασχε από σύνδρομο Down.

«Το Μαράκι με σύνδρομο Down… 11 χρόνια διαφορά είχα… Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Πέθαναν οι γονείς μου και το Μαράκι έμεινε να προστατεύεται από μένα και τον Μάρκο, τον αδελφό μου. Και ξαφνικά στα 49 του πεθαίνει και ο Μάρκος. Το Μαράκι είχε φοβερή αδυναμία και στους δυο μας. Θα έπρεπε λοιπόν να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Με ρώταγε. Είχε τη συμπεριφορά ενός μικρού παιδιού, 6 -7 ετών, αν και ήταν κοντά στα 40. Όταν με ρώτησε “πού είναι ο Μάρκος;”, πρόχειρα πολύ πρόχειρα της είπα ότι ήταν στην Αμερική», είχε εξομολογηθεί.