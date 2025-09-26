Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γιώργος Παυλάκης: Έφυγε από την ζωή και ο πατέρας του σε ηλικία 77 ετών

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε από ανακοπή καρδιάς στις 17 Σεπτεμβρίου του 2025
Ο Γιώργος Παυλάκης
Ο Γιώργος Παυλάκης / Facebook

Τον Γιώργο Παυλάκη, κάμεραμαν του ΑΝΤ1, που έφυγε απροσδόκητα από την ζωή νωρίτερα αυτόν τον μήνα ακολούθησε σήμερα, Παρασκευή (26/9/2025), και ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης ο οποίος πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Η οικογένεια του Γιώργου Παυλάκη περνάει τις δυσκολότερες μέρες της με δύο θανάτους μέσα σε έναν μήνα. Ο κάμεραμαν θυμίζουμε ότι έφυγε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά την διάρκεια ρεπορτάζ με τον Κωνσταντίνο Φλαμή για τον Antenna στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 και αργότερα ακολούθησε ο πατέρας του.

Σήμερα το πρωί τον ακολούθησε και ο πατέρας του ο οποίος είχε προβλήματα υγείας όμως προφανώς δεν άντεξε τον πρόωρο χαμό του γιου του.

Την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό και σήμερα έγινε γνωστός ο θάνατός του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
H Aegean προσφέρει διευκολύνσεις στους επιβάτες που ταξιδεύουν την 1η Οκτωβρίου – Επιτρέπει τις αλλαγές και ακυρώσεις εισιτηρίων χωρίς χρέωση
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση γίνεται λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας
aegean
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενόψει των ισχυρών βροχών και καταιγίδων – Τί να προσέξουν οι πολίτες
Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ από σήμερα μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου θα πνέουν στο Αιγαίο ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo