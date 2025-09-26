Γιώργος Παυλάκης: Έφυγε από την ζωή και ο πατέρας του σε ηλικία 77 ετών

Τον Γιώργο Παυλάκη, κάμεραμαν του ΑΝΤ1, που έφυγε απροσδόκητα από την ζωή νωρίτερα αυτόν τον μήνα ακολούθησε σήμερα, Παρασκευή (26/9/2025), και ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης ο οποίος πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Η οικογένεια του Γιώργου Παυλάκη περνάει τις δυσκολότερες μέρες της με δύο θανάτους μέσα σε έναν μήνα. Ο κάμεραμαν θυμίζουμε ότι έφυγε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά την διάρκεια ρεπορτάζ με τον Κωνσταντίνο Φλαμή για τον Antenna στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 και αργότερα ακολούθησε ο πατέρας του.

Σήμερα το πρωί τον ακολούθησε και ο πατέρας του ο οποίος είχε προβλήματα υγείας όμως προφανώς δεν άντεξε τον πρόωρο χαμό του γιου του.

Την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό και σήμερα έγινε γνωστός ο θάνατός του.