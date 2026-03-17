Γιώργος Τράγκας: Απολογήθηκε για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος η χήρα του, Μαρία Καρρά – Αφέθηκε ελεύθερη με έναν όρο και εγγύηση 100.000 ευρώ 

Με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της επιβολής εγγύησης 100 χιλιάδων ευρώ, έφυγε ελεύθερη από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά, μετά την πολύωρη απολογία της για βαρύ οικονομικό κακούργημα που σχετίζεται με τη διαχείριση της περιουσίας του εκδότη και δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα, η τελευταία σύζυγος του Γιώργου Τράγκα κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο πλαίσιο φοροδιαφυγής ποσού που αγγίζει τα 13 εκατομμύρια ευρώ για το χρονικό διάστημα 2011- 2020. Η δε ογκωδέστατη δικογραφία που χειρίζεται εδώ και καιρό η 34η τακτική ανακρίτρια, συνδέεται άμεσα με την περιουσία – μαμούθ του 72χρονου εκδότη, που αποτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και εδώ και χρόνια ερευνάται από την ελληνική δικαιοσύνη.

Οι πράξεις που έχουν τεθεί στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης φέρεται να εκτείνονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, από το 2011 έως το 2020, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Τράγκας απεβίωσε το 2021 από επιπλοκές της Covid-19.

Κατά την πολυετή έρευνα, οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και οικονομικές δομές σε διάφορες χώρες, καθώς έχουν προκύψει σοβαρά ερωτήματα για την προέλευση και τη φορολογική μεταχείριση τεράστιων χρηματικών ποσών.

Κληρονόμοι της αμύθητης περιουσίας είναι η σύζυγος Μαρία Καρρά και ο γιος του Γιάννης Τράγκας, καθώς ο δεύτερος γιος του, Φρέντυ Τράγκας, έχει αποποιηθεί την κληρονομιά.

Πρόσφατα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ο Γιώργος Τράγκας ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και απέρριψε εφέσεις που είχαν κατατεθεί σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του.

«Η κυρά Καρρά μετά από πολύωρη διερευνητική ανακριτική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία. Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία», δήλωσε ο δικηγόρος της Θεόδωρος Μαντάς.