Γιώργος Τσαγκαράκης: Είχαν γίνει καταγγελίες σε βάρος του από το 2024 – «Δεν γνωρίζω καν τον κύριο» λέει η χήρα του Δημήτρη Μυταρά

Σπάνια έργα τέχνης διάσημων ζωγράφων φέρεται να είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τσαγκαράκης με την έρευνα της αστυνομίας, να έχει πιστοποιήσει πως τα περισσότερα ήταν πλαστά.

Την ώρα που ο Γιώργος Τσαγκαράκης ετοιμάζει την αυριανή (24.03.2026) απολογία του στον ανακριτή, η τηλεοπτική εκπομπή του, με την πώληση έργων τέχνης και κοσμημάτων συνεχίζεται κανονικά, απλώς με άλλον παρουσιαστή. Άγνωστο παραμένει το πώς βρέθηκαν στα χέρια του γνωστού γκαλερίστα γνήσια έργα τέχνης, όπως και το τυπωμένο στη Βενετία, Ευαγγέλιο του 1745. Από την πλευρά του ωστόσο, ο 63χρονος ισχυρίζεται ότι το απέκτησε πριν λίγες μέρες από το εξωτερικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι οι πρώτες καταγγελίες για τον γκαλερίστα είχαν γίνει το 2024. Τότε, όμως, δεν είχαν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία. Το Mega αποκάλυψε το email του Κύπριου Βυζαντινολόγου το βράδυ της 18ης Μαρτίου, που οδήγησε και στην έφοδο των αστυνομικών στις γκαλερί του Τσαγκαράκη.

«Αυστηρώς ομιλώντας ακόμη και ως παλαίτυπο υπάγεται στον Περί Αρχαιοτήτων νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του. Ακόμη κι αν κάποιος θα ήταν ελαστικός για την αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υπόθεση και πριν δημοπρατηθεί», αναφέρει το email.

«Είναι έγκλημα το να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια. Είναι ένα έγκλημα που διαιωνίζεται. Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο. Δεν τον ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα», είπε η χήρα του γνωστού καλλιτέχνη Δημήτρη Μυταρά. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης δημοπράτησε έναν πίνακα του Μυταρά, λέγοντας ότι είναι γνήσιος, πράγμα που όπως φέρεται να προκύπτει από τις έρευνες των αρχών, δεν ισχύει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εδώ και δύο χρόνια είχαμε προβεί σε καταγγελίες επώνυμες, όσον αφορά την ύπαρξη τεσσάρων κυκλωμάτων εμπορίας πλαστών έργων τέχνης. Αυτά τα κυκλώματα, ήδη τα δύο έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, το τρίτο είναι του κ. Τσαγκαράκη, το οποίο είχε την εξής ιδιαιτερότητα, ότι λειτουργούσε στην τηλεόραση, με παντελή αδιαφάνεια», είπε ο δικηγόρος, Στέλιος Γκαρίπης.

Και δεν είναι μόνο τα ζωγραφικά έργα τέχνης, αφού όπως αναφέρει καταγγέλλουσα: «Είχα πάρει ένα βαφτιστικό σταυρό, υποτίθεται αντικέ κόσμημα, από 3.000€ μας είπε ότι έχει 2.500€. Άνθρακας ο θησαυρός και μάλιστα μας το πούλησε για διαμάντια. Το πηγαίνουμε σ’ έναν εκτιμητή στα Πατήσια, ο οποίος μας είπε ότι αυτά είναι ρώσικα και δεν έχει ούτε 200€».