Γιώργος Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γνωστό γκαλερίστα – «Αγόρασα πίνακα Μυταρά, δεν ξέρω αν είναι γνήσιος»

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του αλλά με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ο Γιώργος Τσαγκαράκης, χτες Τρίτη (24.03.2026). Σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, επιβλήθηκε η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, καταβολή εγγύησης 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων, ενώ ενασχόλησή του με τους πίνακες επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ένας από τους πίνακες Μυταρά που δημοπρατούσε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στις εκπομπές του κατασχέθηκε από τις Αρχές γιατί αποδείχθηκε πλαστός. Η ΕΛ.ΑΣ. μάλιστα, ανακοίνωσε πως από τους συνολικά 300 πίνακες που κατασχέθηκαν μόλις οι 7 είναι γνήσιοι. Πελάτες που έχουν αγοράσει κατά καιρούς έργα του σπουδαίου ζωγράφου από την εκπομπή του εύλογα αναρωτιούνται αν εξαπατήθηκαν.

Έχω και απόδειξη και πιστοποιητικό γνησιότητας από τον ίδιον. Αλλά δεν ξέρω αν είναι γνήσιος ο πίνακας.

Το είχατε δει πάντως στην εκπομπή του, έτσι;

Από την εκπομπή το πήραμε, ναι. Του Μυταρά είναι.

Και πόσο σας τον πούλησε;

Τρία χιλιάρικα. Έχει την υπογραφή κάτω, Μυταράς. Το πήραμε. Αλλά τώρα άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και κοιτάμε τι…

Η γυναίκα αυτή αγόρασε πριν μερικά χρόνια τον συγκεκριμένο πίνακα από την εκπομπή του Τσαγκαράκη. Η διαδικασία παρεμφερής σε όλα τα έργα τέχνης. Κομμάτια μεγάλης αξίας που έβγαιναν σε δημοπρασία σε εξαιρετικά δελεαστικές τιμές.

Δεν είναι όμως λίγα λεφτά για ένα γνήσιο του Μυταρά;

Όπως το παρουσίασε τότε, είπαμε ότι ήταν ευκαιρία. Ξέρω κι εγώ; Τι να σας πω τώρα με αυτά που έχουν βγει; Ήταν συσκευασμένος, τον ανοίξαμε. Είχε μέσα ένα πιστοποιητικό δικό του πιστοποιητικό γνησιότητας.

Αυτό που αναρωτιέται τώρα είναι αν ο πίνακας τον οποίο πλήρωσε 3.000 ευρώ και κοσμεί το σαλόνι της είναι τελικά γνήσιος ή απομίμηση.

«Δεν έλαβα ποτέ τα χρήματα από τη δημοπρασία»

Μια άλλη γυναίκα είδε σε δημοπρασία στην τηλεόραση τα μαχαιροπίρουνα Christofle αξίας 2.500 ευρώ που έδωσε στη γκαλερί Τσαγκαράκη για να τα πουλήσει. Κι ενώ τα είδε να δημοπρατούνται στην συγκεκριμένη εκπομπή, όπως καταγγέλλει δεν έλαβε ποτέ χρήματα.

«Είναι κάτι επώνυμα μαχαιροπίρουνα, Christofle, είναι γαλλικά. 138 κομμάτια ήτανε συγκεκριμένα, τον Ιούνιο, γιατί χρειαζόμουνα κάποια χρήματα. Έχουν περάσει σχεδόν επτά-οκτώ μήνες από τότε και έχω κάνει τ’ άπειρα τηλέφωνα. Ρώτησα πού βρίσκονται, τι γίνεται με τα μαχαιροπίρουνά μου. Μου λέει: ‘’Κοιτάξτε να δείτε, έχουνε διατεθεί’’. Λέω: ‘’Και πότε θα με αποπληρώσετε εμένα; Πότε θα μου δώσετε τα χρήματα;’’. Λέει: ‘’Δεν μπορούμε να σας πούμε’’», ανέφερε.

Παράλληλα, χρυσά κοσμήματα που έδωσε για δημοπρασία μια άλλη καταγγέλλουσα στην γκαλερί Τσαγκαράκη. Κι ενώ, όπως είπε, η αξία τους μπορεί και να αγγίζει τις 100.000 ευρώ, τα χρήματα που έλαβε πίσω, όπως κατήγγειλε, δεν ξεπερνούν τις 4.000.

«Αυτός τα έβλεπε, έβλεπε την αξία τους, γιατί ήταν χρυσαφικά τα οποία τα είχα απ’ την Αμερική 30 χρόνια που ζούσα εκεί και ο κουνιάδος μου ήταν χρυσοχόος, που έφτιαχνε χρυσαφικά χειροποίητα. Ήτανε πάνω από 30 κομμάτια. Έστειλε μία κοπέλα πίσω για να υπογράψω ένα χαρτί. Αλλά δεν μου είπε ότι ήταν υπεύθυνη δήλωση νόμιμη, ότι εγώ δέχτηκα να δώσω όλα τα δικά μου τα χρυσαφικά και να μου δώσουνε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Σαν τη χαζή την πάτησα και εγώ εκείνη την ημέρα. ‘’Τα χρυσαφικά’’ λέει ‘’δέχτηκες’’ λέει ‘’εσύ και τα ‘δωσες έτσι’’. ‘’Δεν δέχτηκα’’ λέω ‘’να σας τα δώσω για 3.000’’», είπε.

Σύμφωνα με το newsit.gr, τη Δευτέρα κατατέθηκε η πρώτη μήνυση σε βάρος του γκαλερίστα από έναν πελάτη που υποστηρίζει ότι αγόρασε έναν πίνακα Μυταρά, ο οποίος εξετάστηκε από πραγματογνώμονα και διαπιστώθηκε ότι ήταν πλαστός.