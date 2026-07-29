Γιώργος Χατζιδάκις: «Η απαγόρευση δεν αφορούσε τον Μανώλη Μητσιά αλλά την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας»

Να αποσυνδέσει την απαγόρευση εκτέλεσης έργων του Μάνου Χατζιδάκι από το πρόσωπο του Μανώλη Μητσιά επιχειρεί ο γιος του σπουδαίου συνθέτη και διαχειριστής του πνευματικού του έργου, Γιώργος Χατζιδάκις.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε το εξώδικο προς τους διοργανωτές της συναυλίας-αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, διευκρινίζει ότι η απαγόρευση για τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που διοργάνωνε και όχι τον ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά.

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Το εξώδικο είχε ως αποτέλεσμα να μην ερμηνευτούν έργα του Μάνου Χατζιδάκι στη συναυλία, γεγονός που οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά, σε μια συμβολική κίνηση, να απαγγείλει τους στίχους του τραγουδιού «Ο Γιάννης ο φονιάς» αντί να το τραγουδήσει.

Στην ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Χατζιδάκις τονίζει ότι «η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που διοργανώνει», ενώ προσθέτει πως, εάν η διαχειρίστρια του πνευματικού έργου του Νίκου Γκάτσου, Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν έργα στα οποία ο ποιητής είναι συνδημιουργός σε συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι, θα σεβόταν την απόφασή της και δεν θα τη μετέτρεπε σε δημόσιο «θέαμα».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.

Γιώργος Χατζιδάκις».