Φωτιά στη Σητεία πάνω από την Αγία Τριάδα – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Νέα φωτιά στην Κρήτη το απόγευμα της Τετάρτης (29/07/2026) αυτή την φορά στη Σητεία σε χαμηλή βλάστηση πάνω από την περιοχή Αγία Τριάδα.

Η φωτιά για την ώρα χαρακτηρίζεται αντιμετωπίσιμη όμως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Σητεία, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

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Σύμφωνα με το neakriti οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή επέμβαση εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα το βάρος της επιχείρησης να πέφτει στις επίγειες δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν και πυροσβέστες που είχαν επιχειρήσει νωρίτερα στην πυρκαγιά στις Μάλες Ιεράπετρας, ενισχύοντας τις δυνάμεις που δίνουν μάχη για τον άμεσο περιορισμό της νέας εστίας.