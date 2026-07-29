Ελλάδα

Εξαφανίστηκε 34χρονος στη Θεσσαλονίκη – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς και μπεζ μπλούζα
Χαμόγελο του Παιδιού
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Αγωνία στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 34χρονου το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα στις 29/07/2026 στις 06:00 το πρωί, εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη, ο 34χρονος Παπαγιαννόπουλος Χαράλαμπος, 34 ετών και το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Παπαγιαννόπουλος Χαράλαμπος έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς και μπεζ μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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