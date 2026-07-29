Τραγωδία στη φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες – Πύρινα μέτωπα σε Λέσβο, Λακωνία, Σητεία

Δραματικές είναι οι στιγμές στο Ρέθυμνο από τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29.07.2026, με τον θάνατο δύο πυροσβεστών να ολοκληρώνει την τραγωδία της καταστροφής. Την ίδια ώρα, μαίνεται και η φωτιά στη Λέσβο, με 112 για εκκενώσεις από το Πλωμάρι, ενώ νέες εστίες ξεπηδούν και σε άλλες περιοχές τις χώρας, όπως η Σητεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τεράστια μάχη για να οριοθετήσουν τα πύρινα μέτωπα, όμως οι συνθήκες στα περισσότερα, με έμφαση στους ισχυρούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο τους.
«Βαθιά οδύνη για τον τραγικό χαμό των δύο νέων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο», εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νίκη.
«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους, καθώς και τη συμπαράστασή μας σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τη φονική πυρκαγιά», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και καταλήγει.
«Η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει άμεσα και σε βάθος τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες»
Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη.
«Οι ήρωες πυροσβέστες, ηλικίας μόλις 23 και 27 ετών έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή, μαχόμενοι με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τη γη μας. Η θυσία τους συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
«Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές των αδικοχαμένων παιδιών, στους συγγενείς, στους συναδέλφους τους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σε όλους όσοι θρηνούν αυτή την ανείπωτη απώλεια. Η μνήμη τους θα μείνει ζωντανή ως παράδειγμα θάρρους και καθήκοντος. Είναι αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες και τους οικείους των ηρώων, έμπρακτα και με κάθε τρόπο. Αιωνία τους η μνήμη» προσθέτει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
«Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.
«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας.
«Σήμερα η Κρήτη πενθεί. Δύο άνθρωποι που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες δεν θα επιστρέψουν ποτέ στις οικογένειές τους. Έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον, προστατεύοντας συνανθρώπους, περιουσίες και τον φυσικό μας πλούτο» αναφέρει ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε δήλωσή του, με αφορμή την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.
«Η σκέψη μου βρίσκεται πάνω απ' όλα στους δικούς τους ανθρώπους. Στους γονείς, στις συζύγους, στα παιδιά, στους συναδέλφους τους που βιώνουν μια απώλεια που δεν μπορεί να απαλύνει κανένα λόγος. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια» σημειώνει, και προσθέτει:
«Απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία δεν υπάρχουν λόγια αρκετά. Υπάρχει μόνο χρέος. Χρέος να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, να στηρίξουμε όσους επιχειρούν και να τιμήσουμε έμπρακτα τη μνήμη εκείνων που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος.
Αιωνία τους η μνήμη».
Από παθολογικά αίτια
Εικόνες αποκάλυψης στο νησί των Κυκλάδων
Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
Λόγω της τραγωδίας στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.
Ο καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή
58 και 25 ετών οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους - Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στη Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Η φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου συνεχίζει να καίει και το μεγάλλο βάρος έχει δοθεί στα εναέρια μέσα καθώς το σημείο είναι δύσβατο.
Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης έως 7 μποφόρ, και δημιουργούνται συνεχώς νέες εστίες. Το μικροκλίμα που δημιουργείται λόγω της φωτιάς καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) στη Λέσβο, βρίσκεται σε εξέλιξη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Λέσβο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 εναέρια μέσα
Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει επεκταθεί σε αγροτοδασική έκταση με ελαιόδεντρα και πεύκα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής μεταβαίνουν στην περιοχή, με βασικό στόχο να ανακοπεί η πορεία του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα το 112 έστειλε νέο μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου, αυτή την φορά για να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την παραλία.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Επίσης, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ.
Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Στις 17:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τριόπετρα, με κατεύθυνση προς Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.
Υπενθυμίζεται ότι:
στις 16:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη, μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου,
στις 15:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη,
στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο,
ενώ στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Στο μεταξύ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη χαρακτήρισε την κατάσταση «ανεξέλεγκτη», επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Όπως ανέφερε, η δημοτική Αρχή ήδη προχώρησε και στην ακύρωση των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.