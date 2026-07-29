Τραγωδία στη φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες – Πύρινα μέτωπα σε Λέσβο, Λακωνία, Σητεία

Νίκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών: Η Πολιτεία οφείλει απαντήσεις

«Βαθιά οδύνη για τον τραγικό χαμό των δύο νέων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο», εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους, καθώς και τη συμπαράστασή μας σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τη φονική πυρκαγιά», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και καταλήγει.

«Η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει άμεσα και σε βάθος τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες»