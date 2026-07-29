Ελλάδα

Τραγωδία στη φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες – Πύρινα μέτωπα σε Λέσβο, Λακωνία, Σητεία

Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας με μπαράζ 112 για εκκενώσεις - Τρεις πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα
Φωτιά στη Λέσβο
Φωτιά στη Λέσβο / Photo / Eurokinissi
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Δραματικές είναι οι στιγμές στο Ρέθυμνο από τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29.07.2026, με τον θάνατο δύο πυροσβεστών να ολοκληρώνει την τραγωδία της καταστροφής. Την ίδια ώρα, μαίνεται και η φωτιά στη Λέσβο, με 112 για εκκενώσεις από το Πλωμάρι, ενώ νέες εστίες ξεπηδούν και σε άλλες περιοχές τις χώρας, όπως η Σητεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τεράστια μάχη για να οριοθετήσουν τα πύρινα μέτωπα, όμως οι συνθήκες στα περισσότερα, με έμφαση στους ισχυρούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο τους.

19:08 | 29.07.2026
Νίκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών: Η Πολιτεία οφείλει απαντήσεις

«Βαθιά οδύνη για τον τραγικό χαμό των δύο νέων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο», εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους, καθώς και τη συμπαράστασή μας σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τη φονική πυρκαγιά», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και καταλήγει.

«Η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει άμεσα και σε βάθος τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες»

19:06 | 29.07.2026
Βελόπουλος: Αυτονόητο χρέος της Πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο ηρώων πυροσβεστών

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. 

«Οι ήρωες πυροσβέστες, ηλικίας μόλις 23 και 27 ετών έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή, μαχόμενοι με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τη γη μας. Η θυσία τους συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. 

«Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές των αδικοχαμένων παιδιών, στους συγγενείς, στους συναδέλφους τους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σε όλους όσοι θρηνούν αυτή την ανείπωτη απώλεια. Η μνήμη τους θα μείνει ζωντανή ως παράδειγμα θάρρους και καθήκοντος. Είναι αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες και τους οικείους των ηρώων, έμπρακτα και με κάθε τρόπο. Αιωνία τους η μνήμη» προσθέτει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

19:04 | 29.07.2026
Δένδιας: Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

«Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» πρόσθεσε ο Νίκος Δένδιας.

 

19:01 | 29.07.2026
Νέο 112 για Ρέθυμνο
19:00 | 29.07.2026
Γιάννης Κεφαλογιάννης για την απώλεια των δύο πυροσβεστών: «Σήμερα η Κρήτη πενθεί»

«Σήμερα η Κρήτη πενθεί. Δύο άνθρωποι που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες δεν θα επιστρέψουν ποτέ στις οικογένειές τους. Έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον, προστατεύοντας συνανθρώπους, περιουσίες και τον φυσικό μας πλούτο» αναφέρει ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε δήλωσή του, με αφορμή την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.

«Η σκέψη μου βρίσκεται πάνω απ' όλα στους δικούς τους ανθρώπους. Στους γονείς, στις συζύγους, στα παιδιά, στους συναδέλφους τους που βιώνουν μια απώλεια που δεν μπορεί να απαλύνει κανένα λόγος. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια» σημειώνει, και προσθέτει:

«Απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία δεν υπάρχουν λόγια αρκετά. Υπάρχει μόνο χρέος. Χρέος να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, να στηρίξουμε όσους επιχειρούν και να τιμήσουμε έμπρακτα τη μνήμη εκείνων που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος.

Αιωνία τους η μνήμη».

18:59 | 29.07.2026
Μέλαμπες: Κάτοικοι του χωριού δίνουν μάχη με τις εστίες της φωτιάς
18:42 | 29.07.2026
Νεκρός πυροσβέστης και στο Γύθειο

Από παθολογικά αίτια

18:40 | 29.07.2026
Η φωτιά κοντά στο Πλωμάρι της Λέσβου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Χαλκιέλια Πλωμαρίου στη Λέσβο, κοντά στην παλιά χωματερή και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα, με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
Οι συνεχείς αλλαγές στη φορά του ανέμου μεταφέρουν καύτρες σε μεγάλες αποστάσεις, δημιουργώντας διαρκώς νέες εστίες, ενώ το μικροκλίμα που αναπτύσσεται από τη θερμική ενέργεια της ίδιας της πυρκαγιάς καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
18:36 | 29.07.2026
Σκοτείνιασε ο ουρανός στη Μυτιλήνη από φωτιά στα τουρκικά παράλια
Πυκνοί καπνοί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μαίνεται στα απέναντι τουρκικά παράλια κάλυψαν μεγάλο μέρος του ουρανού του νησιού.
Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο, με αποτέλεσμα ο ήλιος να κρύβεται πίσω από το πυκνό νέφος καπνού, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και ένα ασυνήθιστο πορτοκαλί χρώμα στον ουρανό.
Οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τους καπνούς από τις μεγάλες εστίες της φωτιάς στα παράλια της Τουρκίας προς τη Λέσβο, κάνοντας το φαινόμενο ορατό σε πολλές περιοχές του νησιού.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ίδια ώρα που η Λέσβος δοκιμάζεται και από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πλωμάρι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.
18:34 | 29.07.2026
Σταύρος Αρναουτάκης: Ολόκληρη η Κρήτη πενθεί σήμερα
Σε μήνυμα του για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφέρει:
Η Κρήτη ολόκληρη πενθεί σήμερα. Η τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη.
Δύο άνθρωποι, δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, λειτούργησαν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση για να προστατεύσουν τις περιουσίες, το φυσικό μας περιβάλλον και, πάνω απ' όλα, τις ανθρώπινες ζωές. Η θυσία τους αποτελεί την ύψιστη πράξη προσφοράς προς την κοινωνία και την πατρίδα, αλλά και μια βαρύτατη υπενθύμιση του κινδύνου που διατρέχουν καθημερινά οι άνθρωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.
Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η μνήμη τους θα παραμείνει αιώνια και η προσφορά τους ανεξίτηλη.
18:32 | 29.07.2026
Τεράστιες οι καταστροφές από την πυρκαγιά στην Πάρο

Εικόνες αποκάλυψης στο νησί των Κυκλάδων

18:31 | 29.07.2026
Σε εξέλιξη η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου

Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή 

18:31 | 29.07.2026
Το όχημα στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο οι δυο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο
18:30 | 29.07.2026

Λόγω της τραγωδίας στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί στην τελετή  απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.

18:28 | 29.07.2026
Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Ρέθυμνο

Ο καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή

18:27 | 29.07.2026
To φωτογραφικο ντοκουμεντο της ΕΡΤ απο το σημειο οπου βρεθηκαν νεκροι οι πυροσβεστες

58 και 25 ετών οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους - Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στη Κρύα Βρύση Ρεθύμνου

18:24 | 29.07.2026
18:23 | 29.07.2026
Μαίνεται η φωτιά στο Ρέθυμνο
18:23 | 29.07.2026
18:22 | 29.07.2026
Η φωτιά στο Ρέθυμνο
18:22 | 29.07.2026
Φωτιά
Φωτιά στη Σητεία πάνω από την Αγία Τριάδα – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
Οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή επέμβαση εναέριων μέσων
18:17 | 29.07.2026
Πλωμάρι: Στα εναέρια μέσα το βάρος για την κατάσβεση της φωτιάς

Η φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου συνεχίζει να καίει και το μεγάλλο βάρος έχει δοθεί στα εναέρια μέσα καθώς το σημείο είναι δύσβατο.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης έως 7 μποφόρ, και δημιουργούνται συνεχώς νέες εστίες. Το μικροκλίμα που δημιουργείται λόγω της φωτιάς καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης.

18:16 | 29.07.2026
Συλλήψεις για τη φωτιά στο Γουδί
Τρεις συλλήψεις για την φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Γουδί
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία
18:16 | 29.07.2026
Φωτιά στη Λέσβο
Φωτιά στη Λέσβο: Ήχησε το 112 για εκκένωση του Πλωμαρίου προς τον Άγιο Ισίδωρο
Σημειώνεται πως το νησί είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)
18:15 | 29.07.2026
Φωτιά στη Λέσβο: Μηνύματα 112 για εκκενώσεις

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) στη Λέσβο, βρίσκεται σε εξέλιξη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Λέσβο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 εναέρια μέσα

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει επεκταθεί σε αγροτοδασική έκταση με ελαιόδεντρα και πεύκα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής μεταβαίνουν στην περιοχή, με βασικό στόχο να ανακοπεί η πορεία του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα το 112 έστειλε νέο μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου, αυτή την φορά για να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την παραλία.

18:14 | 29.07.2026
Ρέθυμνο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Επίσης, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στις 17:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τριόπετρα, με κατεύθυνση προς Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

Υπενθυμίζεται ότι:

στις 16:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη, μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου,

στις 15:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη,

στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο,

ενώ στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Στο μεταξύ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη χαρακτήρισε την κατάσταση «ανεξέλεγκτη», επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Όπως ανέφερε, η δημοτική Αρχή ήδη προχώρησε και στην ακύρωση των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

18:13 | 29.07.2026
Φωτιά στο Ρέθυμνο
Δύο πυροσβέστες νεκροί στη φωτιά στο Ρέθυμνο – Πάνω από 15 χιλιόμετρα το μέτωπο στην Κρύα Βρύση
Μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκκένωση πολλών περιοχών - Δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια
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