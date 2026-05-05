Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος και ποια είναι η βαθύτερη σημασία της ημέρας

Η Γιορτή της Μητέρας αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές και διαχρονικές επετείους του χρόνου, καθώς είναι αφιερωμένη στην αναγνώριση της προσφοράς των μητέρων σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Το 2026, η ημέρα αυτή θα εορταστεί την Κυριακή 10 Μαΐου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Πρόκειται για μια ημέρα με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, που ξεπερνά τα όρια μιας απλής εορτής. Είναι μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τις μητέρες, για τη φροντίδα, τη στήριξη και τις θυσίες που κάνουν καθημερινά.

Η σύγχρονη μορφή της Γιορτής της Μητέρας έχει τις ρίζες της στις αρχές του 20ού αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η Άννα Τζάρβις πρωτοστάτησε στην καθιέρωσή της ως επίσημης εορτής προς τιμήν της μητέρας της.

Ωστόσο, η ιδέα της τιμής προς τη μητρότητα έχει πολύ βαθύτερες ιστορικές καταβολές, που φτάνουν μέχρι την αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι τιμούσαν τη Ρέα, μητέρα των θεών, αλλά και τη ρωμαϊκή γιορτή της Κυβέλης.

Στην Ελλάδα, η ημέρα αυτή έχει συνδεθεί με την οικογενειακή θαλπωρή και την προσωπική έκφραση αγάπης, είτε μέσα από ένα δώρο, είτε με μια απλή κίνηση ή ένα μήνυμα.

Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τον εορταστικό της χαρακτήρα, η Γιορτή της Μητέρας αποκτά και έναν πιο ουσιαστικό κοινωνικό συμβολισμό, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τη μητρότητα, όπως η ισορροπία μεταξύ οικογένειας και εργασίας, αλλά και η στήριξη των γυναικών στον ρόλο τους ως μητέρες.