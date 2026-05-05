Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Αθηνών και Αττική Οδό

Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική για μια ακόμα ημέρα
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός / Eurokinissi

Η κίνηση στους δρόμους και σήμερα Τρίτη (05.05.2026) θέλει υπομονή γιατί προβλήματα παρατηρούνται από τον Πειραιά μέχρι τη βόρεια Αθήνα.

Κίνηση στους δρόμους παρατηρείται έντονα από την Κηφισιά μέχρι τον Πειραιά και από τον Σκαραμαγκά μέχρι τα ανατολικά.

Ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» από το Αιγάλεω μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Ακόμα περισσότερη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων δημιούργησε ένα ακινητοποιημένο όχημα στο ύψος της οδού Βικέλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά.

Παράλληλα, στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τη μισή ώρα. Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είναι στα 25 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι καθυστερήσεις φτάνουν και τα 10 λεπτά στις εξόδους για τη Λαμία.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και καταλήγει μέχρι τον Ασπρόπυργο.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στον Πειραιά, αλλά και την παραλιακή.

Επιβαρυμένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας με προβλήματα σε Πανόρμου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων και Αλεξάνδρας σε άνοδο και κάθοδο.

Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
87
66
58
52
47
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση 10 ατόμων σε ανήλικους στον Νέο Κόσμο - «Ο 15χρονος ήταν μαχαιρωμένος σε κοιλιά και μηρό»
Το newsit.gr εξασφάλισε 2 βίντεο ντοκουμέντο πριν την επίθεση των 10 ατόμων σε 4 ανήλικους - «Δεκαπέντε χρονών, με δύο μαχαιριές και αιμορραγία, δεν ήξερε τι του συμβαίνει, ήταν σε κατάσταση σοκ» μας λέει αυτόπτης μάρτυρας
Νέος Κόσμος
25
«Όχι» στην ονοματοδοσία πάρκου σε «Γιάννης Μπουτάρης» από την Παμποντιακή Ομοσπονδία – «Οι δηλώσεις του προσέβαλλαν βαθιά την ιστορική μας μνήμη»
Οι θέσεις του πρώην δημάρχου «θίγουν ευθέως τη μνήμη ενός λαού που υπέστη διωγμούς, σφαγές και ξεριζωμό» αναφέρουν μεταξύ άλλων
Γιάννης Μπουτάρης 6
Newsit logo
Newsit logo