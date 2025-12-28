Ελλάδα

Γκύζη: 74χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα

Ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο πολυκατοικίας και βούτηξε στο κενό - Ο ίδιος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Το σημείο όπου ο άνδρας έπεσε από τον 4ο
Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, στου Γκύζη, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένας άνδρας 74 ετών μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής (28.12.25) σε υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη, όταν ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του.

Ο άνδρας μαχαίρωσε την 67χρονη Ελληνίδα σύζυγό του προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο λαιμό.

 

Αντικρίζοντας τη γυναίκα του μέσα σε λίμνη αίματος ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας και έβαλε τέλος της ζωής του πέφτοντας στο κενό. 

Άμεσα έφτασε στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο, όπου μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς. 

Γείτονες του ζευγαριού σημείωσαν πως είχε προηγηθεί άγριος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως πάνω στον άνδρα βρέθηκε ένα σημείωμα που έγραφε: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοούσε.

Ελλάδα
