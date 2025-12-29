Ελλάδα

Γκύζη: «Άκουγα φωνές από το διαμέρισμα», λέει γείτονας – Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

Το οικογενειακό δράμα πίσω από την τραγωδία που ο 74χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και πήδηξε στο κενό
Ο ηλικιωμένος έκανε «βουτιά» από την ταράτσα με την πέργκολα και κατέληξε στη διπλανή ταράτσα όπου άφησε την τελευταία πνοή του
Ο ηλικιωμένος έκανε «βουτιά» από την ταράτσα με την πέργκολα και κατέληξε στη διπλανή ταράτσα όπου άφησε την τελευταία πνοή του

Σοκ έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι στην περιοχή του Γκύζη την Κυριακή 28.12.2025., όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμα που έμεναν και στη συνέχεια έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, χάνοντας τη ζωή του.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία στην περιοχή του Γκύζη, καθώς φαίνεται ότι ο 74χρονος είχε προμελετήσει τις κινήσεις του, αφήνοντας ένα σημείωμα πριν τη βουτιά θανάτου.

«Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση» έγραψε στο σημείωμα που άφησε πίσω του, μαζί με οδηγίες για τον γιο του, για το πού έχει κρύψει κάποια χρήματά του. Στη συνέχεια άρχισε να γράφει τον επίλογο της οικογενειακής τραγωδίας, στο υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να φρόντιζε επί σειρά ετών τη σύζυγό του, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, έχοντας αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου, όπως αναφέρουν άτομα από το περιβάλλον τους, τα βάρη της οικογένειας.

Στην κατοχή του βρέθηκε σημείωμα, στο οποίο ο 74χρονος επιχειρούσε να εξηγήσει στον γιο του τους λόγους που τον οδήγησαν στη δραματική αυτή κατάληξη.

Γείτονες του ζευγαριού ανέφεραν ότι πριν από το τραγικό περιστατικό είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους. Όπως σημείωσαν, παρόμοια επεισόδια είχαν καταγραφεί και στο πρόσφατο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να έχει ζητηθεί ποτέ η παρέμβαση των Αρχών.

«Μια δυο φορές είχα ακούσει φωνές, δυνατές συζητήσεις από το διαμέρισμα» δήλωσε στο Star κάτοικος της περιοχής. «Από την απέναντι πολυκατοικία που μένω, άκουγα φωνές, να μιλάνε έντονα» ανέφερε άλλος κάτοικος.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής (28.12.25) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά της σορού του ηλικιωμένου, ο οποίος κατέληξε στην οροφή διπλανού κτίσματος και ξεψύχησε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
165
145
121
116
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανησυχία για την έξαρση της γρίπης: 400 παιδιά σε κάθε εφημερία στα Παίδων, το 1 στα 5 κάνει εισαγωγή
Η γρίπη μάλιστα, παρά την ανησυχητική της εικόνα δεν έχει φτάσει ακόμα στην πλήρη της έξαρση, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στον Ιανουάριο, όταν θα ξανανοίξουν τα σχολεία
Γρίπη
Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Πρωτοφανής ταλαιπωρία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων
Οι αγρότες αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ στην πόλη της Λάρισας - Στα Μάλγαρα, ανοιχτά παραμένουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς Θεσσαλονίκη, λόγω της αυξημένης κίνησης
Ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα
15
Newsit logo
Newsit logo