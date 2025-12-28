Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο» έγραψε σε σημείωμα πριν πέσει στο κενό ο 74χρονος που μαχαίρωσε την γυναίκα του – Πληροφορίες ότι εκείνη πάσχει από άνοια

Ένα οικογενειακό δράμα φαίνεται πως εξελισσόταν εδώ και καιρό, στο υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη, όπου το μεσημέρι της Κυριακής, ο 74χρονος μαχαίρωσε την 67χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα του κτιρίου.

Όπως μαρτυρούν γείτονες του ζευγαριού στην περιοχή του Γκύζη, η γυναίκα -που νοσηλεύεται με τραύματα στο λαιμό- πάσχει από άνοια. Ίσως αυτό να εξηγεί και το σημείωμα που άφησε ο αυτόχειρας, στο οποίο έγραψε «δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση».

Μετά την πράξη του, ο 74χρονος ανέβηκε στην ταράτσα και πήδηξε στο κενό, καταλήγοντας στην οροφή διπλανού κτίσματος.

Άμεσα έφτασε στο σημείο Αστυνομία και ασθενοφόρο, που μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Γείτονες του ζευγαριού σημείωσαν πως είχε προηγηθεί άγριος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πάνω στον άνδρα βρέθηκε το σημείωμα που άφησε πίσω του, προσπαθώντας να εξηγήσει μέσα από αυτές τις λίγες λέξεις, τον Γολγοθά που ανέβαινε και ο ίδιος…