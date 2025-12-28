Ελλάδα

Γκύζη: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα

Ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο πολυκατοικίας και βούτηξε στο κενό - Ο ίδιος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας
Το σημείο όπου ο άνδρας έπεσε από τον 4ο
Το σημείο όπου ο άνδρας έπεσε από τον 4ο

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, στου Γκύζη, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένας άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής (28.12.25) σε υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του.

Ο άνδρας μαχαίρωσε την 60χρονη Ελληνίδα σύζυγό του προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο λαιμό.

 

Αντικρίζοντας τη γυναίκα του μέσα σε λίμνη αίματος ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας και έβαλε τέλος της ζωής του πέφτοντας στο κενό. 

Άμεσα έφτασε στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο, όπου μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς. 

Γείτονες του ζευγαριού σημείωσαν πως είχε προηγηθεί άγριος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως πάνω στον άνδρα βρέθηκε ένα σημείωμα που έγραφε: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοούσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
161
140
116
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θρήνος για την παρέα των 4 που θάφτηκαν κάτω από τη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη - «Ήταν όλοι έμπειροι ορειβάτες»
Πρόκειται για το πιο φονικό ορειβατικό δυστύχημα μετά το 2004 - «Όταν η ώρα πήγε 5 και καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές ώστε κάποιος να προσεγγίσει την κορυφή, ανησύχησα» λέει φίλος τους ορειβάτης
Τα θύματα στα Βαρδούσια όρη 7
Newsit logo
Newsit logo