Γλυφάδα: 28χρονος οδηγός έκρυβε κάνναβη και κοκαΐνη στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου – Φωτογραφίες

Στο «δόκανο» της ΕΛΑΣ πιάστηκε ένας 28χρονος οδηγός στη Γλυφάδα. Σε έλεγχο που του έκαναν αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μία ευφάνταστη κρυψώνα για ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί ξετρύπωσαν από τους αεραγωγούς του αυτοκινήτου του νεαρού οδηγού στη Γλυφάδα κρυμμένα ναρκωτικά.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Πέμπτη (05.02.2026), στον αεραγωγό του οχήματος του 28χρονου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες 10 συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη και 52 με ακατέργαστη κάνναβη.

Συγκεκριμένα, στον αεραγωγό του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– 10 συσκευασίες περιέχουσες 8,7 γραμμ. κοκαΐνη,

– 52 συσκευασίες περιέχουσες 100 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη,

– 2 κινητά τηλέφωνα και

– 120 ευρώ.

Το περιστατικό που συνέβη τις βραδινές ώρες της 2ας Φεβρουαρίου στην περιοχή της Γλυφάδας, οδήγησε στη σύλληψη του νεαρού αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.