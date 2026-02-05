Ελλάδα

Γλυφάδα: 28χρονος οδηγός έκρυβε κάνναβη και κοκαΐνη στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου – Φωτογραφίες

Ο νεαρός οδηγός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα
28χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στη Γλυφάδα έχοντας στην κατοχή του ναρκωτικά
Τα ναρκωτικά και τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του 28χρονου οδηγού στη Γλυφάδα - πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Στο «δόκανο» της ΕΛΑΣ πιάστηκε ένας 28χρονος οδηγός στη Γλυφάδα. Σε έλεγχο που του έκαναν αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μία ευφάνταστη κρυψώνα για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί ξετρύπωσαν από τους αεραγωγούς του αυτοκινήτου του νεαρού οδηγού στη Γλυφάδα κρυμμένα ναρκωτικά.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Πέμπτη (05.02.2026), στον αεραγωγό του οχήματος του 28χρονου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες 10 συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη και 52 με ακατέργαστη κάνναβη.

Συγκεκριμένα, στον αεραγωγό του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– 10 συσκευασίες περιέχουσες 8,7 γραμμ. κοκαΐνη,

– 52 συσκευασίες περιέχουσες 100 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη,

– 2 κινητά τηλέφωνα και

– 120 ευρώ.

28χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στη Γλυφάδα έχοντας στην κατοχή του ναρκωτικά
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Το περιστατικό που συνέβη τις βραδινές ώρες της 2ας Φεβρουαρίου στην περιοχή της Γλυφάδας, οδήγησε στη σύλληψη του νεαρού αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

28χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στη Γλυφάδα έχοντας στην κατοχή του ναρκωτικά
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
222
129
124
114
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Η 56χρονη ήταν ατίθαση, τα παιδιά μου έτρεμαν από την έκρηξη» λέει θεία της δασκάλας γιόγκα που ανατίναζε οχήματα
«Είχε κλειστεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο, υπήρχε ιατρική φροντίδα, της έδινε λεφτά ο πατέρας της και τα έτρωγε» λέει η θεία της 56χρονης που εκδικούνταν φίλους και συγγενείς
Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα
Τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο: «Είχαμε κόντρες με τον γιο μου, η σύντροφός του μπορεί να γνωρίζει»
Ο πατέρας που κατέθετε επί 3μιση ώρες δεν έκανε λόγο για τεταμένες σχέσεις, ενώ μίλησε και για την μήνυση που υπέβαλλε κατά του γιου του που στη συνέχεια απέσυρε
ο 27χρονος
«Η Λόρα πριν ανέβει στο αεροπλάνο είχε υπογεγραμμένο χαρτί από την μαμά της» λέει συνεπιβάτης της αγνοούμενης 16χρονης
«Ήταν με έναν νεαρό, έδειξε χαρτί με την υπογραφή της μαμάς της σε φωτοτυπία και εκείνος την ρώτησε αν είναι όλα εντάξει και η Λόρα απάντησε ναι» λέει ο συνεπιβάτης της 16χρονης
Η 16χρονη Λόρα
Newsit logo
Newsit logo